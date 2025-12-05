styletc

年底最強逛街路線！Rockfish Weatherwear攜手現代百貨快閃A11、ACCA KAPPA進駐松菸誠品一次看

黃筱婷
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

今年冬天台北的節慶氛圍從信義一路蔓延到松菸——兩家超強新店同日爆發話題！韓系英倫風代表 Rockfish Weatherwear 攜手韓國現代百貨快閃進駐新光三越 A11，以聯名、美鞋與冬季配件打造暖心質感穿搭；擁有超過150年歷史的義大利生活美學品牌 ACCA KAPPA 則正式落腳誠品生活松菸，以純淨香氛與經典工藝打造全新的城市儀式感據點。這個冬天，兩個品牌都以獨家新品、限定活動與滿滿品味，讓台北的冬日氣息更加動人。

Rockfish Weatherwear 快閃 A11：SUSAN FANG 聯名首發、ILLIT 同款登場，打造最夢幻的冬日穿搭

Rockfish Weatherwear 於 12/5–12/11 一週限定進駐新光三越 A11，以英倫復古DNA結合現代機能的設計語彙，成為今年冬天街拍女孩最關注的亮點。此次帶來 2025 秋冬全新配件系列，包含毛帽、針織手套、保暖圍巾等，皆以柔軟親膚材質、細膩刺繡與溫柔色調呈現冬日質感，並在台灣首度亮相。

廣告
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

其中討論度最高的，就是 Rockfish Weatherwear 與浪漫派設計師品牌 SUSAN FANG 的聯名系列。全系列涵蓋毛毛鞋、雪靴、手套、圍巾、毛帽與包款，夢幻視覺結合冬季氛圍，讓人一秒墜入繽紛雪景之中。韓國超人氣女團 ILLIT 亦曾甜美演繹同款，如今台灣粉絲終於能零時差入手。​

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

快閃限定優惠：折扣56折起、滿額贈禮、100%中獎刮刮樂一次送好送滿

為迎接年底節慶，Rockfish Weatherwear 在 A11 快閃期間也祭出超狂優惠：指定鞋款直接下殺 56 折起，全館任選兩件再享 85 折。消費滿 2,500 元還能在指定時段拍照打卡獲得品牌訂製棒棒糖與限量貼紙，讓冬日逛街多一份甜度；單筆滿 4,000 元則立即擁有品牌限量毛毯，寒流來也不怕冷。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

最吸睛的絕對是滿 5,000 元就能參加的 100% 中獎刮刮樂，從任選鞋款、冬季配件組到 200–500 元購物金甚至「買多少送多少」的特別獎都可能帶回家，讓粉絲在暖黃燈飾中逛到停不下來，直接把冬季願望清單收齊。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

【Rockfish Weatherwear 信義新天地 A11 快閃店】

日期：12/5（五）－12/11（四）

地址：台北市信義區松壽路11號1樓（靠松壽路出入口）

ACCA KAPPA 誠品松菸首店：150年義式生活美學、白麝香全系列、黃偉晉站台開幕

來自義大利北部威尼托、擁有超過150年歷史的生活美學品牌 ACCA KAPPA，以「義式工藝 × 純淨香氛 × 慢生活美學」聞名全球，今年正式於誠品生活松菸展開台北首店。開幕當天，品牌特別邀請全方位藝人 黃偉晉 站台，與現場分享自己與 ACCA KAPPA 的香氛連結，為新店注入迷人的質感魅力。​

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

店內一次展出完整商品線——從香水、淡香精、家居香氛到身體保養與品牌根基的經典手工髮梳，都能在此找到。最受喜愛的 白麝香系列 以清新柑橘與柔滑白麝香堆疊出招牌的「清新、雅緻、柔淨」氣味，是許多香氛愛好者的必收入門款。而向工藝致敬的 Infinito 150 週年限量髮梳 則以胡桃木純手工打造，全球僅有 750 支，是收藏控必搶的義式美學象徵。​

ACCA KAPPA Infinito 150 全球限量氣墊按摩梳（胡桃木）／7,560元（圖／品牌提供）​
ACCA KAPPA Infinito 150 全球限量氣墊按摩梳（胡桃木）／7,560元（圖／品牌提供）​
（圖／品牌提供）​
（圖／品牌提供）​

誠品松菸店空間以 ACCA KAPPA 經典木梳的木質紋理為靈感，搭配水泥灰調與圓形香氛體驗桌，打造平靜、通透又具儀式感的香氛漫步動線。從新手到老粉，都能在柔和香氣中找到屬於自己的義式生活節奏。

ACCA KAPPA 白麝香淡香精 100ml／5,180元、30ml／3,580元、15ml／1,320元、ACCA KAPPA 杏花茶語淡香精 100ml／5,180元、15ml／1,320元、ACCA KAPPA 幽香蠟梅淡香精 100ml／5,180元、15ml／1,320元、ACCA KAPPA 蠟菊雪松淡香精 100ml／5,180元、15ml／1,320元（圖／品牌提供）
ACCA KAPPA 白麝香淡香精 100ml／5,180元、30ml／3,580元、15ml／1,320元、ACCA KAPPA 杏花茶語淡香精 100ml／5,180元、15ml／1,320元、ACCA KAPPA 幽香蠟梅淡香精 100ml／5,180元、15ml／1,320元、ACCA KAPPA 蠟菊雪松淡香精 100ml／5,180元、15ml／1,320元（圖／品牌提供）


