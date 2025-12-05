年底最強逛街路線！Rockfish Weatherwear攜手現代百貨快閃A11、ACCA KAPPA進駐松菸誠品一次看
今年冬天台北的節慶氛圍從信義一路蔓延到松菸——兩家超強新店同日爆發話題！韓系英倫風代表 Rockfish Weatherwear 攜手韓國現代百貨快閃進駐新光三越 A11，以聯名、美鞋與冬季配件打造暖心質感穿搭；擁有超過150年歷史的義大利生活美學品牌 ACCA KAPPA 則正式落腳誠品生活松菸，以純淨香氛與經典工藝打造全新的城市儀式感據點。這個冬天，兩個品牌都以獨家新品、限定活動與滿滿品味，讓台北的冬日氣息更加動人。
Rockfish Weatherwear 快閃 A11：SUSAN FANG 聯名首發、ILLIT 同款登場，打造最夢幻的冬日穿搭
Rockfish Weatherwear 於 12/5–12/11 一週限定進駐新光三越 A11，以英倫復古DNA結合現代機能的設計語彙，成為今年冬天街拍女孩最關注的亮點。此次帶來 2025 秋冬全新配件系列，包含毛帽、針織手套、保暖圍巾等，皆以柔軟親膚材質、細膩刺繡與溫柔色調呈現冬日質感，並在台灣首度亮相。
其中討論度最高的，就是 Rockfish Weatherwear 與浪漫派設計師品牌 SUSAN FANG 的聯名系列。全系列涵蓋毛毛鞋、雪靴、手套、圍巾、毛帽與包款，夢幻視覺結合冬季氛圍，讓人一秒墜入繽紛雪景之中。韓國超人氣女團 ILLIT 亦曾甜美演繹同款，如今台灣粉絲終於能零時差入手。
快閃限定優惠：折扣56折起、滿額贈禮、100%中獎刮刮樂一次送好送滿
為迎接年底節慶，Rockfish Weatherwear 在 A11 快閃期間也祭出超狂優惠：指定鞋款直接下殺 56 折起，全館任選兩件再享 85 折。消費滿 2,500 元還能在指定時段拍照打卡獲得品牌訂製棒棒糖與限量貼紙，讓冬日逛街多一份甜度；單筆滿 4,000 元則立即擁有品牌限量毛毯，寒流來也不怕冷。
最吸睛的絕對是滿 5,000 元就能參加的 100% 中獎刮刮樂，從任選鞋款、冬季配件組到 200–500 元購物金甚至「買多少送多少」的特別獎都可能帶回家，讓粉絲在暖黃燈飾中逛到停不下來，直接把冬季願望清單收齊。
【Rockfish Weatherwear 信義新天地 A11 快閃店】
日期：12/5（五）－12/11（四）
地址：台北市信義區松壽路11號1樓（靠松壽路出入口）
ACCA KAPPA 誠品松菸首店：150年義式生活美學、白麝香全系列、黃偉晉站台開幕
來自義大利北部威尼托、擁有超過150年歷史的生活美學品牌 ACCA KAPPA，以「義式工藝 × 純淨香氛 × 慢生活美學」聞名全球，今年正式於誠品生活松菸展開台北首店。開幕當天，品牌特別邀請全方位藝人 黃偉晉 站台，與現場分享自己與 ACCA KAPPA 的香氛連結，為新店注入迷人的質感魅力。
店內一次展出完整商品線——從香水、淡香精、家居香氛到身體保養與品牌根基的經典手工髮梳，都能在此找到。最受喜愛的 白麝香系列 以清新柑橘與柔滑白麝香堆疊出招牌的「清新、雅緻、柔淨」氣味，是許多香氛愛好者的必收入門款。而向工藝致敬的 Infinito 150 週年限量髮梳 則以胡桃木純手工打造，全球僅有 750 支，是收藏控必搶的義式美學象徵。
誠品松菸店空間以 ACCA KAPPA 經典木梳的木質紋理為靈感，搭配水泥灰調與圓形香氛體驗桌，打造平靜、通透又具儀式感的香氛漫步動線。從新手到老粉，都能在柔和香氣中找到屬於自己的義式生活節奏。
看更多 CTWANT 文章
脆網友：「當我們長大，周杰倫卻都沒變老！」周董深V亮相Dior 101 胸肌＋潮流穿搭逼瘋粉絲！
金裕貞甜美童顏毀滅！《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」
2025年日本網民票選「最美韓國女星TOP5」出爐！周子瑜奪冠、這四名居然是她們？你心裡的女神上榜了嗎？
其他人也在看
最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看
這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。Yahoo好好買 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
年末折扣省一波！精品電商THE OUTNET設計師品牌特賣25折、lululemon限時79折| 揪愛Mei推好物
最適合秋冬室內運動的時髦宇宙，當然不能錯過游泳、瑜伽，與韓國女星最愛的皮拉提斯，汗得漂亮、動得高級。運動同時時尚感也不能掉，趁著年底，各大平台推出的超級折扣，「揪愛Mei」的時尚選品眼光不妥協，嚴選6款最強戰袍：時髦泳裝&瑜伽服，一穿上就是運動 ICON、打造隨性休閒又自在的風格！Yahoo夯好物 ・ 6 個月前 ・ 發起對話
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天
4大超商週末優惠來了！7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12；全家開心果霜淇淋5支188元，現煮茶原茶買1送1；萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1；OKmart指定餅乾加12元多一件、指定熱飲任選2件99元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
歲末吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王消費滿額梅花豬買1送1、石二鍋憑券換特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
趁年末折扣撿便宜！萬元預算送禮推薦：施華洛世奇戒指、手環超美又不貴，小CK人氣包三千有找 | 揪愛Mei
歲末家庭聚會多，長輩親友送禮，或是想要好好慰勞自己，這篇購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅飾品、包包與時尚配件，還順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，開心又時尚！絕對無法抵擋閃閃發亮的施華洛世奇首飾配件啦～Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 126
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 50
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 126
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 6 小時前 ・ 44
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 76
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 74
中職》兩年流失3名主要戰力 統一獅明年確定是苦戰
捕手林岱安5日確定轉戰富邦悍將，這是統一獅冬天流失第2名主戰選手，外野手林安可行使旅外資格加盟日本職棒西武獅，加上去年的古林睿煬，獅隊最近兩年流失3名主要戰力，2026年相當苦戰，能否打到勝率5成是問號。TSNA ・ 1 小時前 ・ 11
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 356
天生好命！「婚姻運」最旺的星座Top4！金牛正財能量磁場強，「冠軍」旺夫旺家還持續旺己～
在人生的重大選擇裡，「婚姻運」是一種比戀愛運更難得的幸運。有些星座女子天生帶著旺夫、旺家、旺自己的能量，不只遇到好對象，還能在婚後過上越來越順、越來越被愛的生活。以下四大星座女，就被大家公認是「婚姻體女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 發起對話