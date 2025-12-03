年底最後衝刺！4生肖事業+財運走強 準備發大財

4生肖在年底運勢走強。（示意圖／Pexels）





2025年最後衝刺！《搜狐網》命理專欄指出，有4個生肖在年底運勢走強，無論在工作表現、財富累積或人際資源上，都呈現明顯上升趨勢。

生肖雞

生肖雞今年累積的人脈與資源，將會再年底迎來豐收。職場上易受主管重用，接下重要任務，升遷加薪近在眼前，合作夥伴主動找上門，讓業務版圖更為穩固。財運部分正、偏財同步增長，無論是薪資收入、分紅，或因友人介紹而獲得額外的副業回報，都有機會在年底進帳。

生肖鼠

生肖鼠年底準備轉運！過去數月停滯的計畫找到突破，並迅速掌握市場需求或職場中新方法，讓整體效率提升，得到主管肯定，也促進團隊合作順利。財運方面，短期投資或興趣變現等方式皆有不錯的潛力，但需留意避免衝動消費，以免影響整體收支。

生肖龍

生肖龍年底處於「厚積薄發」的階段，具挑戰性的任務反而成為展現實力的舞台，並可望因此掌握更多資源與話語權。財務表現穩健，除固定收入外，年底亦可能有額外獎金、福利或獲利回饋，是為新年度做財務規劃的重要契機。

生肖蛇

生肖蛇將在年底逐步處理工作與生活中的難題，工作上的瓶頸解除，專業能力獲得肯定，信任度提高，使整體發展更加平順。財務方面，適合規劃長期儲蓄與穩健理財。感情與家庭關係方面亦建議多加交流，使心態更為穩定，有助於持續發展。

