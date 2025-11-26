年底最旺4生肖 貴人運爆棚

如果自己的努力加上貴人相助，一定會更事半功倍。（示意圖／unsplash）





如果自己的努力加上貴人相助，一定會更事半功倍。塔羅牌老師艾菲爾發文提醒，當前宇宙能量場特別青睞那些充滿熱情、樂於助人或態度真誠的生肖，有望將過往的努力轉化為豐厚的人脈與實質回報。他也特別點名四大生肖，預告其年末將迎來貴人運的高峰。

艾菲爾老師進一步解釋，所謂「貴人運爆棚」並非偶然，實質上是個人過去所累積的善緣與展現的魄力，這些特質將在此階段集中發酵，最終結出豐碩成果。他強調，這四大生肖將憑藉自身獨特的魅力和特質，在關鍵時刻獲得重要的指引、資源與支援，從而確保年末工作順利推進。

生肖屬虎者

為「魄力擔當，關鍵扶持」的代表。貴人運源於屬虎者果敢的領導力與決策魄力，這些特質深獲欣賞。在年末收尾的重大專案中，當團隊面臨猶豫不決之際，屬虎者的擔當將被高層主管看見，總有貴人會在最需要的時刻挺身而出，提供資源、資金或技術支持，協助其成功突破難關。

艾菲爾老師補充，這份「有人力挺」的經歷，不僅解決了眼前挑戰，更為隔年事業晉升奠定堅實基礎。辦公室貴人方位為正南方，貴人可能為直屬上司或權力核心人物。

生肖屬馬者

貴人運來自於開朗與感染力。艾菲爾老師說明，屬馬者樂觀熱情的特質能有效驅散周遭負面能量，進而提升團隊的積極氛圍。在此期間，許多成功的合作往往源於不經意的搭線或引薦。貴人也因在屬馬者身上看到無限可能性與希望，而樂意與之攜手合作，並且共事過程充滿動力。辦公室貴人方位為東南方，貴人可能是業界前輩或跨部門合作夥伴。

生肖屬羊者

源於其溫和與體貼的特質，艾菲爾老師形容這是「人情回報」的具體展現。屬羊者總是不求回報地默默關照身邊人，付出真誠與支持，這種溫暖體貼將在此年末迎來「人情存摺大爆發」，過去曾幫助過的人將在關鍵時刻伸出援手。辦公室貴人方位為西北方，貴人可能是資深客戶或年長的導師。

生肖屬豬者

因其單純與樂觀，容易吸引到正向能量的庇佑，迎來福星高照的好運氣。艾菲爾老師表示，屬豬者的貴人往往以出乎意料的方式出現，可能在一次隨意的聊天，或是一個不經意的場合中，給予重要的啟發與指引，讓其豁然開朗，找到問題解決的關鍵。辦公室貴人方位為正西方，貴人可能是異性朋友或社交圈中的新面孔，其提供的訊息常充滿驚喜。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升

年底運勢大翻轉！4生肖12月財運爆棚

荷包滿滿！4生肖2026年事業、財運雙豐收

