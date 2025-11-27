年底最狂折扣來了！熱銷破千萬件神級單品只要790元？許瑋甯、許光漢同款千元有找

（圖／品牌提供）

年底折扣季正式開打，準備好購物車，一起把最值得買的清單挖出來！GU百元單品直接打到心臟，從毛衣到配件都是「看到不買會後悔」的級數；UNIQLO 更是明星同款一次搜齊，小資也能穿出大明星的精緻感。無論是囤基本款派、還是想趁折扣升級衣櫃的質感派，這波年底優惠不出手就虧到哭阿～

GU感謝祭、百元必買單品一次看

今年最強購物盛事來了！GU感謝祭將於11月28日至12月4日帶來前所未有的驚喜優惠。大家購物車準備好清空了，一次公開網友狂推、時尚編輯認證的「必買清單」！

全球熱銷破千萬件的神級單品「BARREL LEG錐形褲」，限時降價$200，只要$790就能入手！還有官網熱銷前三名的「WARM PADDED夾層外套」、Threads爆紅的「芭蕾舞運動鞋」與「水餃包」，每一款都是話題焦點，藝人同款、人氣神褲通通在列，用最划算的價格，打造從頭到腳的時尚造型，CP值直接拉滿，錯過真的會捶心肝！

推薦必買：BARREL LEG 錐形牛仔褲／ 限定優惠價$790 元（圖／品牌提供）

推薦必買：WARM PADDED夾層外套／限定優惠價1,290元（圖／品牌提供）

推薦必買：PUFF蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套／限定優惠價590元（圖／品牌提供）

推薦必買：水餃包／限定優惠價590元（圖／品牌提供）

推薦必買：繫帶芭蕾運動鞋／限定優惠價790元（圖／品牌提供）





不僅如此，活動期間不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」，再加碼推出年度獨家獻禮──三位台灣人氣插畫家（威嗝高校、Mush-Eat MushRoom食菇、小高潮色計事務所）聯手打造「GU兩用雙享杯飲料袋」，單筆消費滿$1,800即可獲得乙個，六款設計以盲袋形式隨機贈送，數量有限，送完為止！

（圖／品牌提供）





UNIQLO感謝祭、明星同款搜出來

在迎接歲末的溫暖季節之際，UNIQLO當然不能輸，一樣在11月28日至12月4日推出超強優惠，精選最符合台灣濕冷冬季穿著的LifeWear商品首次限定優惠，與明星同款等百樣人氣商品優惠價格，獻上暖意舒適又具質感的冬季日常。

推薦必買：小戴同款「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」

PUFFTECH蓄熱科技纖維，鎖住暖空氣，感受嶄新溫暖。外層特殊處理可有效阻擋少量雨水，最適合台灣時常飄雨的冬季，可手洗好保養，最適合台灣氣候的冬季穿著！

「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」／感謝價格1,690元（圖／品牌提供）





推薦必買：許光漢同款UNIQLO：C「寬版休閒上衣」

這件許光漢同款的「 UNIQLO：C 寬版休閒連帽上衣」，讓休閒衣也能很時髦，展現精緻日常，是本季最值得入手的實穿組合。

UNIQLO：C寬版休閒上衣／感謝價格790元（圖／品牌提供）





推薦必買：許瑋甯同款單品「繭型牛仔褲」

爆賣到不行的「繭型牛仔褲」，連女神許瑋甯也愛穿，柔和弧線剪裁、最適合台灣人身形，穿上立刻感受修身美型的爆款神褲。在台、日、韓等地掀起社群熱烈討論，現在千元有找當然要買啊！

繭型牛仔褲／感謝價格990元（圖／品牌提供）





推薦必買：「柔軟針織刷毛圓領T恤」

親膚柔軟可機洗的「柔軟針織刷毛圓領T恤」，擁有針織般的柔軟質感，親膚溫暖又舒適。布料呈現細緻色澤更顯質感。多種繽紛色彩可選擇，又可機洗，推薦購買多種顏色，隨心情恣意搭配各種風格。

柔軟針織刷毛圓領T恤／感謝價格390元（圖／品牌提供）





還有台灣限定色滿額贈！感謝祭首三日11/28(五)-30(日)消費滿NT$2,500，滿額贈「旋蓋即飲保溫杯」乙個！保溫又保冷，共推五款台灣限定色，持續陪伴每一個美好日常！(贈品每日限量‧送完為止)

（圖／品牌提供）

