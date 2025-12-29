年底最硬一週！唐綺陽示警「兩派對立加劇」12星座運勢一次看

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布12月29日至1月4日的本週星座運勢，指出整體星象受到魔羯座能量主導，包括魔羯星群發揮影響、水星移入魔羯座，以及魔羯座與木星形成對分相位。唐綺陽分析，在魔羯星群作用下，社會氛圍偏向務實嚴肅，許多人忙著歲末整理與迎接新年，同時也感受到責任加重、壓力上升，整體局勢容易受到大型企業或高層決策牽動。週五之前水星仍停留在射手座，討論焦點多集中於海外與國際相關議題；待週五水星進入魔羯座後，思考與溝通方式轉為理性踏實，做事更講求步驟與規劃，對達成目標的決心也隨之增強。此外，魔羯座對分木星，容易引發立場分歧，不同價值觀相互碰撞，使部分人產生不安與壓迫感。

廣告 廣告

12星座個別影響：



金牛：人際變動需重新適應，感情聚少離多要多聯繫

雙子：視危機為轉機先別失望，感情有壓力適合先分開

巨蟹：外界干擾多須做出應變，感情要勇敢說出想法

魔羯：工作忙碌需適時放鬆，感情當心抱怨而影響氣氛



牡羊：人際關係忙碌、應酬聚會多，有桃花但都不喜歡

天秤：一舉一動備受矚目，感情魅力大增吸引他人目光

射手：工作細節瑣事要有耐心，感情有職場戀情的機會

水瓶：動用人脈爭取資源壓力大，感情重視價值觀契合



獅子：工作忙碌成果亮眼，感情自信能散發魅力但無心思

處女：狀況穩定因不自信陷入迷惘，感情運旺卻不習慣

天蠍：事業繁忙請注意養生，感情應多照顧對方心情

雙魚：工作上能見度高運勢強，感情告白成功人氣旺













以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：年底最硬的一週！唐綺陽示警「兩派對立加劇」12星座運勢一次看

更多民視新聞報導

日本機場巴士司機確診麻疹！ 曾執勤羽田、成田路線載客

昔台客「地震秒撲電視」 宜蘭強震卻摔壞日人讚1句！

台北第一果菜市場改建！吳沛憶積極促成 卓揆拍板13.69億優化冷鏈

