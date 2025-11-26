年底最「金」法拍！高純度黃金殺很大、千坪土地不到500萬 12／2開拍
記者許雅惠／台北報導
歲末將至，想替自己的荷包加點「保值又增值」的信心嗎？法務部行政執行署花蓮分署將在12月2日（二）登場的「123全國聯合拍賣會」號稱今年最「金」彩的一場，不只祭出多筆地段優、價格甜的優質不動產，現場還有一批超吸睛的稀有黃金飾品，讓民眾有機會在年底前大撿便宜、一次搞定理財與置產。
花蓮分署指出，原本雙11要舉辦的黃金飾品拍賣，因「鳳凰」颱風攪局喊卡，如今改在12月2日重磅回歸。這批黃金經北市金銀珠寶商業同業公會鑑定，成色高達 970～998，屬於高純度黃金。正值國際金價一路往上衝，有興趣的民眾和金飾業者絕對不能錯過。
拍賣活動將在當日下午2時15分開放登記，預計3時起（在不動產拍賣程序結束後）正式競標。當天現場也邀請花蓮善牧中心、黎民教養院與花蓮看守所等單位設攤，想法拍也能順手做公益，一次滿足多項需求。
不動產部分則統一在 下午3點整 開標，且採「現場＋通訊」雙管道投標。此次最受矚目的物件包含：
1. 壽豐鄉政明段3筆農業區土地（皆1/2持分）
地勢平整、交通便利、位置亮眼，總面積約 1,187坪，拍賣總價只要432萬元，幾乎是佛心價格。
2. 光復鄉尚德街建物與基地（皆1/2持分）
本次為最後一拍（第4拍），底價僅 89萬元，CP值爆表。
上述物件也同步提供「無人機空拍影片」讓民眾搶先掌握地貌全景（https://gov.tw/xnt）。其餘更多標的可上行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）。
詐騙日益猖獗，花蓮分署也提醒民眾：提高警覺就是保護資產的第一步！若接獲可疑訊息，務必撥打 165反詐專線 查證；如對花蓮分署寄出的公文有疑慮，也可直撥 03-8348516 查詢。花蓮分署表示，將持續推動「五打七安」並強化宣導，全力阻詐、守護民眾財產安全。
