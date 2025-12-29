年底未補繳「除籍證明」將淪人球？陸委會：僅278位陸配失聯 沒找到前不會註銷其台灣身分

陸委會主委邱垂正。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 賴清德總統今年3月召開國安高層會議定調大陸為境外敵對勢力、下令徹查軍公教有無大陸身分證後，大陸委員會要求1.2萬名已取得台灣身分的陸配、陸配子女，3個月內補繳交失去大陸戶籍的「除籍證明」，但因返回大陸申請困難等諸多原因，陸委會將期限延至12月底，中國時報報導，仍有近千陸配尚未繳交相關證明，意即3天（2026年元旦）後被除籍，在野立委憂「恐淪政治人球」。對此，陸委會今（29）天嚴正澄清，目前只有278位陸配因失聯以致尚未完成補繳大陸戶籍證明，「政府沒有找到人，不會註銷當事人的台灣身分」。

報導指稱，截至8月底，還有7%左右的人未繳交註銷證明，該專案遂延長至12月底，如今期限將屆，據悉，有近千陸配沒繳交，甚至部分陸配是沒有任何具體動作，這些人恐在明年元旦被撤銷在台定居證及戶籍登記。

根據內政部移民署最新規定，大陸地區人士申請來台定居，應放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。台灣目前約有36萬名陸配，其中，有14萬人已取得台灣身分證，陸委會清查約1.2萬人尚未繳納失去大陸戶籍相關證明。陸委會原本要求陸配6月底前補繳喪失原籍證明，否則戶籍可能遭撤銷，但特殊狀況可延期繳納。

陸委會澄清，據統計至今年12月26日止，在通知補繳的12,146人中，僅有278位陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會強調，中國時報今日報導及統計數字明顯錯誤，報導前並未向該會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，該會除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

