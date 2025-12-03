年底機票價格高CP值 國內外短程線單程約1500元
（中央社記者余曉涵台北3日電）根據旅遊業者統計，年底機票價最優惠的是台北—釜山航線單程價格不到1500元，而國內線最便宜的價格則是高雄—澎湖航線，單程在1400元左右，顯示短程且高CP值的需求走強。
旅遊業者Agoda根據旅客於9月1日至11月19日期間，實際完成的機票預訂，航班出發日期介於12月20日至12月31日進行票價統計。
Agoda發布新聞稿表示，歲末是亞洲旅遊高峰，明顯看到短程、高CP值航線的需求走強，讓三五好友、家人與伴侶說走就走的2到3天快閃行變得前所未有地容易。
Agoda表示，對於年底台灣旅客出遊的機票價格最漂亮的是台北—釜山航線，最低單程票價為新台幣1445元，其次則是濟州—台北1602元、曼谷廊曼—高雄1759元。
國內線部分，Agoda說，最低價出現在高雄—澎湖航線單程為1414元。
Agoda說，所列票價已包含所有稅金與費用，為印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國、台灣及越南等8個亞太市場中實際預訂的最低票價，不過機票價格具浮動性，無法保證未來仍能以相同價格訂到相同航線。
另外，為了搶攻台灣旅客出遊商機，航空公司AirAsia也推出全航線最高24%折扣，並針對台灣旅客推10條直航優惠，包含台北/高雄—日本東京（成田）/大阪/福岡/札幌/沖繩單程2090元起等航線優惠；日本越洋航空則預計明年2月3日開航，推出開航促銷價台北（桃園）—沖繩（那霸）線航線來回3952元起。（編輯：李淑華）1141203
其他人也在看
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 7
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 1
桃機北廊廳試營運 旅客讚落地窗設計「台灣人的驕傲」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1）日起試營運，首日安排中華航空、長榮航空及星宇航空3班航班，共968名旅客飛往日本札幌及泰國曼谷。北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。旅客對於全新北廊廳的現代化設計及開放式空間感到興奮，不少人讚賞落地窗設計拉近與飛自由時報 ・ 1 天前 ・ 132
桃機三航廈北登機廊廳試營運首日服務3航班 旅客讚台灣的驕傲
桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。首日共服務3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖。機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉。旅客大讚這是台灣驕傲Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
桃機第三航廈北廊廳試營運！首批旅客體驗「科技感十足」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟動試營運，民眾紛紛拿起手機記錄這歷史性的一刻。第一批使用新航廈的旅客對於這座設計新穎、充滿科技感的設施感到興奮與驚喜。北廊廳試營運期間將有華航、長榮飛往札幌以及星宇航空飛往曼谷的3個航班率先使用，預計25日正式營運。交通部規劃將以國際航空公司的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先使用對象，以提高動線順暢度。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
迎接山谷最美季節 太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案開訂
太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃機三航廈北廊廳試營運 拚聖誕節前啟用
[NOWnews今日新聞]今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，鮮豔色彩與明亮寬敞的設計獲得許多旅客好評。機場公司期盼，聖誕節前正式啟用，服務更多出國旅客，明（2）日也將安排更多航班進行壓力測...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
JTA明年台北沖繩天天飛 限時優惠價曝
[NOWnews今日新聞]日本越洋航空（JTA）自2026年2月3日開始，計劃每日運航首條國際定期航線台北(桃園)=沖繩(那霸)，機票銷售將於台灣時間今（3）日上午9時開始，為紀念開航，首周販售限定票...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
長榮航班遇亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷
長榮航空11月29日台北飛往布里斯本BR315航班，航程期間遇到亂流，旅客餐食四散，甚至飛落在走道，3名空服員輕微受傷，長榮航空表示，旅客及航機均安，航班抵達布里斯本後，立即安排空服員送醫檢查及休養。長榮航空表示，台北飛往布里斯本BR315航班，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅人必看！歲末高CP值機票盤點、台北飛釜山1445元起 這平台雙12買1送1
數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自 2025 年 9 月起的訂位資料，針對2025年12月20–31日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線為：國際線台北—釜山、國內線高雄—澎湖，都是短天數、高 CP 值的理想快閃行程。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭好行出發吧！跟著人氣親子網紅一起玩出嘉縣新魅力
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局為推廣民眾搭乘台灣好行故宮南院線，邀請兩組知名親子網紅踩線團，「台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
創台灣飯店首例！義大利「雲水之都」獨霸國際奢華酒店
台灣飯店集團再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，雲朗觀光集團深耕義大利多年的旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
World Legacy Cruise郵輪新加坡12/18首航 4人房每人每晚只要17.5元新加坡幣
【陳揚盛／綜合報導】不少遊輪乘客只想在遊輪上享受純粹的慵懶放鬆，或是品嘗遊輪上的各種美食，享受船上的各種活動，現在有最划算的新選擇。從新加坡啟航的World Legacy Cruise提供出海30分鐘行程，只要38元新加坡幣。如果選擇過夜，艙房的起價只要每晚50元新加坡幣，在遊輪上享受定點航行，看著無價的海景、聽著海風聲，價格甚至比一般的飯店住宿起價還便宜，內艙4人房只要每晚70元新加坡幣，平均每人只要17.5元新加坡幣。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發起對話
「峴」上旅展省很大 中越玩5天不用二萬
近年台灣赴越南人次持續增長，看好這一波旅遊熱潮，旅行業者趁勢推出線上旅展，即日起至2026年1月底前，中越峴港5天行程，限量優惠最低16,900元起，直接現省超過5千元。七逗旅遊網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台灣好行南庄線 尋幽訪勝
苗栗南庄老街一直是國人心中必遊景點之一，台灣好行南庄線（5805A）深受遊客喜愛，尤其路線行經台灣十二勝之一的獅頭山，遊客可以下車登山健行，尋幽訪勝走訪名山古剎，也可以直抵南庄老街享受客家庄的淳樸風情和熱鬧的老街市集，換上日式和服拍照留念，一日遊愜意又舒適。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話