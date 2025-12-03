年底機票價格高CP值 國內外短程線單程約1500元

（中央社記者余曉涵台北3日電）根據旅遊業者統計，年底機票價最優惠的是台北—釜山航線單程價格不到1500元，而國內線最便宜的價格則是高雄—澎湖航線，單程在1400元左右，顯示短程且高CP值的需求走強。

旅遊業者Agoda根據旅客於9月1日至11月19日期間，實際完成的機票預訂，航班出發日期介於12月20日至12月31日進行票價統計。

Agoda發布新聞稿表示，歲末是亞洲旅遊高峰，明顯看到短程、高CP值航線的需求走強，讓三五好友、家人與伴侶說走就走的2到3天快閃行變得前所未有地容易。

廣告 廣告

Agoda表示，對於年底台灣旅客出遊的機票價格最漂亮的是台北—釜山航線，最低單程票價為新台幣1445元，其次則是濟州—台北1602元、曼谷廊曼—高雄1759元。

國內線部分，Agoda說，最低價出現在高雄—澎湖航線單程為1414元。

Agoda說，所列票價已包含所有稅金與費用，為印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國、台灣及越南等8個亞太市場中實際預訂的最低票價，不過機票價格具浮動性，無法保證未來仍能以相同價格訂到相同航線。

另外，為了搶攻台灣旅客出遊商機，航空公司AirAsia也推出全航線最高24%折扣，並針對台灣旅客推10條直航優惠，包含台北/高雄—日本東京（成田）/大阪/福岡/札幌/沖繩單程2090元起等航線優惠；日本越洋航空則預計明年2月3日開航，推出開航促銷價台北（桃園）—沖繩（那霸）線航線來回3952元起。（編輯：李淑華）1141203