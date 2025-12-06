年底清零，健保卡有幾千元可領？網傳津貼補助改匯這帳戶 報告釋疑「隱藏功能」

全民健康保險會（健保會）日前宣布，至明（2026）年底安全準備金達2個月、未低於水位，明年健保一般保費確定不調漲，維持5.17%。如今年關將近，網路傳出「健保卡福利」相關訊息，內容聲稱，政府正在推廣最新式、加載了金融功能的健保卡，只要到銀行辦理開通，就能領到相關補助、津貼，更指其實民眾的健保卡藏了好幾千，但因年底即將清零，不開通一分都拿不到，事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。​

調查報告顯示，傳言內容提到健保卡「左上角或右上角的位置，印著一個銀行的標誌，比如像台灣銀行、土地銀行、或者是合作金庫」、「健保卡有2個獨立分開的帳戶，一個是健保小帳戶、一個是金融小帳戶」。MyGoPen經查證，健保署說明，依據《全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法》規定，健保卡不得存放非供醫療使用的內容，健保署並未與國內任何金融機構合作，健保卡並沒有金融卡、金融帳戶的相關儲蓄、支付及匯款等金融交易功能，健保卡僅為「就醫憑證」，只會儲放醫療相關的內容，傳言為錯誤資訊。

健保卡號等同金融卡號？ 健保署：無相關功能

調查報告顯示，傳言聲稱，若健保卡有一串跟一般銀行格式很像的號碼、內有如手機SIM卡的芯片，「恭喜你，這是政府現在正在大力推廣的最新式的、加載了金融功能的健保卡。」健保署說明，健保卡正面左下角的「健保卡號」，是卡片流水號，並非銀行帳戶或金融卡號。報告中指出，經查證資料及專家說法可得知，健保卡用於報稅或疫情在便利超商在「多功能事務機」上刷卡領口罩等功能，都是依據上述管理辦法授權的範圍，健保卡雖在銀行端可用於開戶時、作為第二證件使用，但並無銀行帳戶、金融卡功能。

另外，傳言還提及，如今許多縣市都已明文規定，退休金、養老金、中低收、身心障礙者、農民等相關補助與津貼皆改為「直接匯入」健保帳戶。對此，健保署重申，健保卡不具任何金融交易功能，呼籲民眾若有關政府業務政策、健保卡有疑問，應參考健保署官網，或是打健保卡上的服務專線查證。調查報告總結，時值全民普發現金1萬元辦理期間，傳言利用時事以「健保卡兼有金融卡功能」、「健保卡裡有好幾千元」等錯誤訊息進襲炒作，提醒民眾不應輕信來路不明的傳言。

