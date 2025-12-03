年底症候群有解了！「大鎖定」挑戰掀熱潮 專家：改變不需等新年

你「大鎖定」了嗎？最新潮流挑戰現正夯。（圖／TVBS）

在秋季轉涼的季節裡，一種名為「Great lock in」的溫柔自律活動正風靡社群平台，吸引許多人參與。這項挑戰並非極限運動，而是鼓勵人們在秋天放慢腳步，重新調整生活節奏，從現在開始到年底持續改善生活中的某一方面。專家們指出，與其等待新年才開始改變，不如現在就行動，但關鍵在於選擇讓自己開心的活動，避免過度嚴苛的自我要求，才能持續保持動力。

器械皮拉提斯成為許多人實踐自律的選擇之一。在教室裡，學員們跟隨老師做著各種伸展動作，腳伸直、背部微傾，吸氣吐氣間完成動作。固定的課程不僅讓身體熟悉運動強度，更為學員們帶來社交機會。學員Lily表示，她從兩年前開始接觸器械皮拉提斯，雖然養成運動習慣很困難，有時會偷懶，但認識志同道合的朋友一起討論運動、變瘦變漂亮等話題，增添了堅持的動力。

專注做一件事，簡單運動成為秋天新改變。（圖／TVBS）

近期受到藝人影響，皮拉提斯運動風潮興起，吸引不少人前來體驗。然而，隨著天氣轉涼，許多人寧願窩在家中，缺乏運動意願。此時，「Great lock in」挑戰成為懶人的救星，這項在TikTok流行的活動被稱為「最溫柔的自律活動」，強調從秋季開始到年底，專注改變或改善生活中的一件事，朝著目標全力邁進。

「Lock-In」挑戰，指的是一種瞬間切換心態。（圖／ＡＩ生成)

心理師陳莉婷解釋，人們常誤以為改變習慣需要固定的天數，當看到他人一個月就成功改變習慣時，容易產生自責情緒。她強調，關鍵不在天數，而是保持一致性的改變方向。如果對自己要求過於苛刻，期望完美執行，反而會感到痛苦，難以啟動和維持改變。

秋季是調整作息的好時機，讓身心靈放緩下來。然而，台灣人常在年底趕進度，或計劃明年才開始改變，容易陷入年底症候群。「Great lock in」強調不必等待新年，現在就可以開始改變。陳莉婷進一步表示，懶惰或半途而廢通常不是性格問題，而可能源於身體疲勞無法承受任務難度，或害怕失敗的情緒阻礙，使人陷入「停機狀態」。

擺脫懶洋洋年底症候群，改變不用等新年。（圖／TVBS）

器械皮拉提斯老師花花建議，可以嘗試各種運動，選擇自己喜歡的持續進行。如果某天感到厭倦，也可以嘗試其他運動，因為運動應該是長期習慣。她不建議給自己太大壓力，如設定每週必須運動幾次的目標，未達成時容易感到失落甚至放棄。她鼓勵人們有時間就運動，並為每次運動鼓勵自己。

專家們一致認為，避免一次做太劇烈的改變是關鍵，否則容易適得其反或放棄。「Great lock in」挑戰的核心在於選擇讓自己開心的事情、動作或計畫，這也是它在網路上流行的主要原因。這項挑戰的宗旨很單純，不需要完成偉大的目標，即使是在辦公室簡單活動身體也算參與其中。

