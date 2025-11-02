年底發包 信義中繼市場 明年下半年進駐

五十幾年的傳統信義市場將結合周邊都更，中繼市場在對面港局商業用地明年下半年遷入。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆信義市場改建，將遷到對面港公司商業用地為中繼市場，市議員陳軍佐關切進度，產發處長蔡馥嚀說，整個信義市場登記有二百零一攤，其中退場六十二攤，每攤補助五十萬元；中繼市場裝修七月底決標，今年十一月底完成細部設計，年底發包，八個月工期，預計一一五年下半年進駐安置。

基隆信義市場在民國六十二年完工啟用，已啟用五十二年，市府以都市更新方式改建，預計一一五年攤商會陸續遷往基隆港務分公司育成中心作為中繼市場，改建期間仍能滿足在地民眾採買需求，並照顧原市場攤商。市府改建計畫將老舊市場轉型為現代化大樓，採公辦都更合建，結合市場和周邊舊建築一同都更，未來新大樓將在一樓保留市場攤位，樓上則規劃商業空間。

中繼市場則選在信義市場對面，基隆港務分公司所屬的育成中心。市府規劃將其改造為市場使用；周邊攤商及住戶都關切搬遷期程，市議員陳軍佐問市府何時能搬，一、二樓層相關配置動線如何。

市府產發處長蔡馥嚀說，市府依據公有零售市場改建期間補助費核發作業要點，重新調查攤商安置意願，包括攤位收回退場每攤五十萬元，不進駐中繼市場攤位暫時保留以及願意進駐者，請攤商提供安置切結書並召開說明會，目前公告總計二百０一攤，有六十二攤退場，四十五攤暫停營業，九十四攤進駐中繼市場。

工程委託設計監造第一次招標廢標，七月三十一日決標，八月二十二日開工，今年十一月底完成細部設計，年底發包，八個月工期，預計一一五年下半年攤商可以進駐安置市場。

樓層業種配置，一樓為濕攤二十七攤、店鋪二十攤、乾攤二十攤，共七十六攤；二樓為飲食十攤與服務類，乾攤八攤共十八攤，自治會辦公室及市場科都在內。