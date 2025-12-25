年底發錢了！2025年還有11筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬

生活中心／游舒婷報導

2025年即將結束，在年底前還有11筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有11筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。

年底勞保局還有11筆款項預計入帳。（圖／資料照）

勞動部勞保局行事曆中，預計在12月30日發放的金額共有4筆，分別是勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。

廣告 廣告

國民年金保險生育給付

12月31日預計入帳的共有6筆，其中較受到關注的為「國民年金保險生育給付」，女性被保險人在國民年金加保有效期間分娩或早產，且未同時領取其他社會保險的生育給付，就可向勞保局申請這筆補助。

根據規定，給付金額以當年度國民年金月投保金額計算，目前為1萬9761元，一次發給兩個月，因此實際入帳金額為3萬9522元。若一次生育為雙胞胎或多胞胎，則按比例增加。不過要注意的是，這筆補助必須在分娩或早產次日起算5年內提出申請，超過將不予給付。

國民年金保險喪葬給付

另一筆較多人關注的補助為「國民年金保險喪葬給付」，只要是在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，就可以由「支出殯葬費的人」請領喪葬給付。給付金額以死亡當月的國民年金月投保金額為基準，一次發給5個月。以目前月投保金額1萬9761元計算，符合條件者可領取9萬8805元，將近10萬元。不過這個也有申請期限，如果5年內沒申請完成，也將不予給付。

勞保局12月還有哪些補助要發？

勞保局12月補助發放預定日：

2025/12/30

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

2025/12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日

更多三立新聞網報導

LINE最新詐騙手法曝！1招偽裝成官方網站 他驚：不知不覺上當

舊冷氣別丟！LOGO竟是真黃金 他實測可換錢：現賺1萬

感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

