年底聚會多「1小物必備」 北捷：可向詢問處索取

年底聚會潮，台北捷運建議隨身攜帶嘔吐袋，或可向詢問處索取。（資料照／黃世麒攝）

年尾節日聚會多，若是旅客身體不適想要嘔吐，台北捷運提醒可向車站詢問處索取嘔吐袋，以維持乾淨舒適的搭車環境，若是不慎嘔吐了，可立即通知站務人員協助處理。

台北捷運在臉書粉專發文呼籲，年節將至，「嘔吐袋」是維持乾淨舒適搭車環境的小幫手，如果身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具，可以隨身攜帶塑膠袋，或是就近向詢問處索取。

北捷也表示，如果不小心在車站或車廂內嘔吐，請立即通知車站人員，或按壓車廂對講機，清潔人員會立刻前往協助。

除了嘔吐袋之外，北捷自今年7月起全線車站詢問處提供女性生理用品，旅客如在捷運系統內突然有臨時需要，可洽車站詢問處人員，索取1片女性生理用品應急使用，也呼籲大家珍惜物品，將資源留給真正有需要的人。

另外捷運系統全線車站廁所，均已設置衛生棉販賣機，投幣10元可購買2片，有需要的旅客亦可多加利用。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

