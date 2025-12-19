年底聚會拍照更上鏡？ 醫：矯正搭配貼片美齒一次到位





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】年底節慶聚會多，參加聖誕、跨年等活動時拍照留影是必要的環節，許多人希望展現更自信、自然的笑容，讓自己更上鏡。想要打造理想笑容，醫師建議可先透過隱形矯正調整牙齒位置，恢復健康的咬合狀態；再依據個人臉型與風格，運用「漾無瑕貼片」進行美化，進一步雕塑出協調、自然且具個人風格的笑容。



美齒新趨勢！貼片前先矯正 先調整牙根位置讓貼片效果更自然



祐民牙醫診所院長楊大為醫師指出，打造「好看笑容」的關鍵要素包括：牙齒不應過度前凸，嘴唇位置須與鼻、下巴連線協調；微笑時，門牙下緣應輕貼下唇形成自然弧度，露出約8顆牙齒（約占80%比例），兩側頰廊黑影各占約10%。此外，門牙中線需盡量對齊臉部或上唇珠，以求整體順眼的協調感。最後，牙齒的型態與色澤也需符合個人特色。兼顧以上條件，即可擁有自然完美的微笑曲線。

值得注意的是，牙齒貼片並不會改變牙齒的原有位置，因此在製作貼片前，必須先評估牙齒位置是否正確。楊大為醫師表示，若有牙齒過凸、暴牙、深咬、開咬或戽斗等情況，應先透過牙齒矯正調整咬合，將牙根移動到正確位置，才能打造最協調的臉型。完成矯正後，再藉由牙齒貼片改變牙齒的形狀和色澤，從打磨、修型到拋光上色，每個步驟都需細膩講究。



齒列不整硬做貼片恐需「大幅磨牙」傷牙 更易導致牙齒斷裂



有人以為貼片只需要處理前牙，因此認為牙齒齒列不整也能直接做貼片。但實際上，這可能必須大幅修磨原有的牙齒，甚至必須將牙齒磨小來製作全瓷冠，不僅相當傷牙，還可能造成牙齦高低不一，甚至牙齒有大顆、小顆、前後層次混亂，左右不對稱等問題。



楊大為醫師強調，若想擁有漂亮笑容，應該透過矯正讓牙齒回到健康、正確的位置，而不是以大量磨牙的方式硬做貼片或全瓷冠。否則，在不正常咬合的干擾下，導致牙齒斷裂，貼片脫落，進而縮短牙齒壽命。



牙齒貼片「個性化設計」時代來臨！ 「漾無瑕貼片」量身打造



楊大為醫師推出「漾無瑕貼片」特色在於，依照每個人個性、日常穿搭及希望傳達的整體觀感三個面向進行貼片設計。若個性偏向鄰家女孩型，貼片線條會設計得圓潤、親和；若個性乾脆俐落、幹練，則線條會偏剛硬，例如犬齒較尖、門牙銳利、形狀較方正；若偏好韓風、追求時尚感，則可設計成長方形，呈現時尚、精緻的笑容。



一般而言，牙齒貼片的顏色大致可分為兩大類：非自然色系和自然色系。前者偏向過於亮白，通常適合明星藝人，或經常出現在舞台上、活耀於IG等社群平台的人使用，搭配妝容與舞台燈光能更吸引目光。一般民眾則較適合自然、帶透明感的色系，並可依照個人喜好，在自然齒色中選則較亮的色階。





▲楊大為醫師推出「漾無瑕貼片」特色在於，會依照每個人個性、日常穿搭及希望傳達的整體觀感三個面向進行貼片設計。（圖／祐民牙醫診所提供）



優質美齒不求快！「一日貼片」藏陷阱 個人化設計確保使用壽命



坊間常見制式化公版或標榜「一日貼片」，但做工可能較粗糙。追求完美的楊大為醫師則主張納入個人特色設計，製作前會先分析臉型並提供模擬貼片供患者參考，確保滿意後，再由專業技師精心製作，雖然需等待時間，但能確保成果符合期待且使用壽命更長。



而在牙齒貼片材質方面主要有兩種：其一是人造琺瑯質，需修磨少量牙齒表面（約0.3至0.5mm）後黏貼；其二即為二氧化鋯材質，適用於遮蓋四環黴素染色或根管治療後的暗沉牙齒，因其不透光，可搭配較厚貼片或齒內美白，達到完整遮色效果。



楊大為醫師分享百萬YouTuber見習網美小吳的案例。小吳因為牙齒排列凌亂、大小不一，加上過去矯正後未確實維持，導致牙齒再次跑位變亂。因此進行第二次隱適美矯正。經過一年多的治療，待牙齒排列整齊、微笑曲線與咬合都回到正確位置後，再透過漾無瑕貼片改變牙齒形狀與色澤。由於小吳覺得自己笑起來嘴幅較大，前後共製作20顆貼片，並選擇亮度最高的色階，對於整體效果相當滿意。





▲楊大為醫師分享百萬YouTuber見習網美小吳案例，依個人風格為他量身設計「漾無瑕貼片」，調整牙齒形狀與色澤，打造更立體、更亮眼的笑容。（圖／祐民牙醫診所提供）



貼片下仍是真牙！潔牙需細心 避免咬食堅硬食物防貼片缺角或斷裂



楊大為醫師說明，一般民眾希望擁有完美笑容，多會先以貼片美化上排8顆前牙；有時也會依醫師判斷，視需要搭配全瓷冠一起進行。通常建議先從上排門牙著手，若仍有需求，再進行下排8顆，甚至進一步處理兩側頰廊可見的牙齒，最終依個人感受與期望決定範圍。



透過隱適美矯正搭配牙齒貼片，可以讓笑容加分。楊大為醫師提醒，貼片是一種人造琺瑯質，雖可正常進食，但不宜咬食螺殼類或硬籽等食材，以免造成貼片缺角或斷裂。貼片下方仍包覆真牙，因此日常刷牙清潔不能馬虎，才能減少牙齦流血、降低蛀牙風險並延長貼片使用壽命。



臨床上95%患者可以使用長達10年以上；若10年後偶有1、2片脫落，也可再行補作。此外，貼片比起真牙較不容易染色，但若較為講究，喝完咖啡後馬上漱口，可進一步降低色素殘留。



# 首圖來源／祐民牙醫診所提供



