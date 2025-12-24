年底職辭「不到一星期」他歎後悔 過來人給安慰：好好珍惜

不少上班族會選擇領完年終再換工作，因此年底釋出的職缺相對較少，有網友透露，最近才剛離職，想到自己要待業到農曆年後才比較有機會，讓PO坦言感到有點後悔，引發網友熱議。

網友在論壇Dcard發文，表示自己剛離職不到一星期，但一想到年底工作難找，要一路待業到農曆新年過完才比較有機會，就讓原PO感到十分焦慮，「現在覺得當初離職是不是衝動了點，甚至還訂了出國的機票，出國玩一陣子，現在想想自己是不是很糟糕，明明都沒工作要待業三個月以上了，還跑出去玩…」

貼文掀起網友共鳴「真的，我還是被資遣」、「雖然很多人都說珍惜這段時間，但看到存款越來越少，真的會很焦慮」。

大票過來人則給安慰「我個人例子上，剛開始的確會比較焦慮，或是突然不用工作有點空空的，後面這些事情做吧。既然都離職了，就好好享受吧。已離職半年多的，路過～」、「還好吧，人生還有好多年要當社畜，好好把握三個月，之後就可能沒時間了」、「做決定深思熟慮、不要後悔、不要內耗、活在當下，休息就好好休息，找工作就全力以赴」

「人生難得可以休息這麼長的時間好好珍惜，也可以找份打工，慢慢找自己喜歡的工作～」、「要你不焦慮可能有點難，找點別的事做，轉移注意力，放鬆一下唄！之後開始工作又是水深火熱的日子了」、「休息是為了走更長遠的路 ，與其焦慮不如去其他地方走走看看，想想自己未來該好好做什麼～」、「我也是待業中出國玩，玩回來之後有段時間很焦慮，但後來想想離職就是為了要休息，等充飽電了再重新出發就好，所以沒事的～好好享受難得的假期吧！」

撰稿：吳怡萱






