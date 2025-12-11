年底能量劇變！命理師示警「天災強襲」：台灣也恐遭殃

生活中心／張尚辰報導

日本青森縣東部近海8日晚間發生規模7.5強震，造成至少50人受傷，日本氣象廳一度發布海嘯警報，專家也示警未來一週恐出現比擬311的強震。對此，吠陀占星權威李靜唯表示，這並非偶然，我們正進入2026年前最後一段「能量整理週期」，到12月22日之前，世界各地包含台灣都需要特別注意天災人禍的發生。

李靜唯在臉書發文，指出12月8日日本發生7.5大地震並非偶然，而是落在火星穿越天蠍、射手交界的甘達（Gandanta）時刻，甘達是吠陀占星裡最敏感的能量節點，像是命運的絲線被拉到最緊，任何力量都可能被放大，甚至被撕裂。

李靜唯點出，接下來有幾天非常關鍵，包含12月12日太陽進入甘達、12月16日太陽與火星同宮共振等，直到22日之前，都是一段地殼容易動、情緒容易滿、病毒容易散、權力容易失控的關鍵點。

李靜唯提醒，在這段時間內，世界各地都必須特別留意地震、火山、海嘯、突發災害、海象異常、病毒、傳染性疾病、全球金融短線大幅震盪等天災人禍，尤其是日本、中國、東南亞、環太平洋地區更要謹慎，台灣也多少會受到牽連，但應該不至於太嚴重。

最後，李靜唯強調，日本只是第一個示警，地殼的能量，正在海底深處暗潮洶湧，還沒完全落地，我們正進入2026前最後一段「能量整理週期」，越接近冬至，地球累積越多的壓力越容易被釋放。

