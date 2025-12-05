年底衝關！4生肖貴人狂挺 升職加薪好機會連環到 貴人方位在這裡

年底拚績效！若能得到貴人相助，無論事業、人際或財務都將迅速開花結果。塔羅牌老師艾菲爾點名4生肖，因自身特質與長期累積的善緣，近期特別受能量加持，可望獲得提點與資源，讓今年成功畫下句點，也為明年開運打基礎。快看你是否名列其中！

生肖虎：魄力擔當受賞識，資源都給你

生肖虎近期氣場強大，以果敢決斷、行動迅速最受職場青睞。艾菲爾指出，生肖虎天生不畏懼挑戰，敢於在關鍵時刻做出決斷，這種魄力在年末的專案合作中，當其他人都感到猶豫不決時，你的擔當與魄力會被高層看見，也使得貴人主動現身，在最卡關的時刻提供資源、技術或協助，讓難題瞬間迎刃而解。

【貴人方位】正南方。南方的貴人可能是你的直屬上司或權力核心的人物，他們欣賞你的果斷。

生肖馬：樂觀是磁鐵，貴人自動來找你

生肖馬的貴人運來自于開朗熱情，魅力在年末能量場中特別強烈。你的樂觀感染人心，能驅散周遭的負面能量，讓團隊氛圍積極向上。這段時期，你不經意間的一次搭線或引薦，就能促成一樁成功的合作。不需要刻意尋找，貴人會自動來找你，因為從你身上看到無限的可能性與希望，樂意與你共事。

【貴人方位】東南方。貴人可能是業界前輩或跨部門的合作夥伴，他們被你的正能量所吸引。

生肖羊：善意獲回報，大家記得你的好

生肖羊總是溫柔體貼，長期默默關照身邊的人，不求回報付出真誠和支持。這種細水長流的善意如今進入收成期，曾被你照顧或幫助的人，可能在你陷入瓶頸時伸出援手，也許是一個重要的內部訊息、一筆意外訂單，或替你解決一個複雜的人際難題。這些好運並非橫空出世，而是你善良本質的回報。

【貴人方位】西北方。貴人可能是資深客戶或年長的導師，他們對你的感謝是一直放在心上的。

生肖豬：貴人突現身，一句話點破癥結

你的貴人運來自於性格隨和與樂觀思維，因此更容易吸引正能量，迎來福星高照的好運。年底你的貴人往往「突然現身」，可能是在一次閒聊、一個不經意的場合中，意外啟發你找到解決問題的關鍵，將你的事業帶向嶄新局面。這份好運提醒你，保持開放的心態，隨時可能遇到你的命運導師。

【貴人方位】正西方位。貴人可能是異性朋友或社交圈中的新面孔，他們的訊息往往充滿驚喜。

