年底裸職辭出國玩！ 不到一星期他後悔 過來人勸：好好珍惜





多數人會為了年終獎金忍到農曆年後再提離職，因此年底釋出的職缺較少。然而，還是有網友直接年底前裸辭還出國旅遊，之後卻有點後悔，為了可能要待業到農曆年後感到焦慮。

該名網友在論壇Dcard發文，表示自己剛離職不到一星期，離職後才想到現在是年底，就業市場上釋出的職缺較少，自己很可能要一直待業到農曆年後才比較有機會找到下一份工作，就感到十分焦慮，也有些後悔：「現在覺得當初離職是不是衝動了點，甚至還訂了出國的機票，出國玩一陣子，現在想想自己是不是很糟糕，明明都沒工作要待業三個月以上了，還跑出去玩……」

▼原PO表示自己剛離職，但隨後發現農曆年前要找到新工作比較不容易，因而感到焦慮。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引眾多網友留言討論，不少人勸原PO寬心，不妨利用這段時間好好休息充電，為下一段職涯開始做準備：「還好吧，人生還有好多年要當社畜，好好把握三個月，之後就可能沒時間了」、「做決定深思熟慮、不要後悔、不要內耗、活在當下，休息就好好休息，找工作就全力以赴」、「人生難得可以休息這麼長的時間好好珍惜，也可以找份打工，慢慢找自己喜歡的工作」，也有人已離職半年的網友以自身經驗安慰原PO：「我個人例子，剛開始的確會比較焦慮，或是突然不用工作有點空空的，後面找些事情做吧。既然都離職了，就好好享受吧」。

▼眾人以「休息是為了走更長遠的路」寬慰原PO，建議他把握這段工作轉換的空檔好好休息，出去旅遊也不用有罪惡感。（示意圖／取自Pexels）

眾人也勸原PO放下還沒找到下一份工作就出國旅遊的罪惡感，建議他不要聚焦於失業幾個月，而是將眼光放遠，拉長到整個人生來看：「休息是為了走更長遠的路 ，與其焦慮不如去其他地方走走看看，想想自己未來該好好做什麼」、「要你不焦慮可能有點難，找點別的事做，轉移注意力，放鬆一下唄！之後開始工作又是水深火熱的日子了」、「我也是待業中出國玩，玩回來之後有段時間很焦慮，但後來想想離職就是為了要休息，等充飽電了再重新出發就好，所以沒事的，好好享受難得的假期吧！」

（封面示意圖／取自Pexels）

