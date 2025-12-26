年底要通過總預算？ 黃國昌：被嚇到趕快回去複習憲法

民眾黨團總召黃國昌反問總統賴清德，「《憲法》哪條規定年底前要審完預算？請總統不要問A答B。」（圖片來源／民眾黨團）

總統賴清德批立法院年底前未完成明年度總預算審查沒資格談憲政，民眾黨團總召黃國昌今（26）日召開記者會表示，他要請問賴總統：「《憲法》哪條規定年底前要審完預算？請總統不要問A答B。」

黃國昌批評，賴清德當台南市長時是「不進議會、不提施政報告、不接受總質詢」的「三不市長」，被監察院彈劾也是不痛不癢；如今更升格成「不依法公布法、不依法執行法律，甚至是不守法」的「三不總統」。

黃國昌表示，賴總統昨天發表驚人言論，聲稱《憲法》規定立法院要在年底前審查完總預算，嚇到他趕快回去複習《憲法》，卻完全找不到相關條文。賴清德正在毀壞台灣民主憲政，自居為「超越憲法的男人」，因此立法院院會今天就要處理彈劾賴清德的程序。

根據藍白聯手規劃的彈劾總統時程表，將在2026年1月14~15日召開前兩場公聽會，廣邀學者專家學者討論；1月21~22日舉行全院委員會審查會，說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人到立院進行說明，各黨團代表進行詢答。

藍白黨團共同提案彈劾，總預算最晚曾隔年6月通過

接者會規劃在4/27舉辦聽證會，邀請政府官員與相關人士表達意見並為證言，5月13~14日立法院全院委員會召開第二次審查會，一樣會邀請賴清德到院說明、各黨團代表詢答，並且在19日的院會就進行彈劾案投票。

國民黨團書記長羅智強受訪也表示，以上時程是這次黨團大會共同的決議，期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

在前總統陳水扁主政時，多次總預算三讀通過時間也超過當年度，甚至96年還審到6月中。（圖片來源／民眾黨團）

黃國昌並細數歷史，2019年民進黨完全執政，總統、行政院長、立法院長全是民進黨，預算仍拖到隔年一月才審完，他反問，照如今民進黨邏輯，當時行政院長蘇嘉全和過半民進黨立委不都違憲了？

特別是在前總統陳水扁主政時，多次總預算三讀通過時間也超過當年度，甚至96年還審到6月中，黃國昌再問「當時的賴立委，您也違憲了嗎？」

黃國昌並舉前總統蔡英文時期為例，民進黨在國會過半，也有總預算未在年底前審完的案例，「請問蔡英文和當時立法院過半的民進黨團，都違憲了嗎？」

真正毀憲的是民進黨，張啓楷提解方：補編或追加預算

黃國昌再將對準砲火對準行政院，他昨日與國民黨主席鄭麗文共同召開記者會，推出台灣未來帳戶TFA，並指出「行政院從未成立過少子女化辦公室」，行政院卻發布新聞還深夜洗地駁斥，辯稱2017年衛福部有成立少子化辨公室。

他稱，但事實是該辦公室在4月12成立、到了10月就停擺，行政院說要提高層級到行政院成立辦公室，結果竟然沒有正式的任務編組，搶救少子化搶救到全球生育率排行倒數第一還好意思狡辯，官員講話都不會臉紅？

根據藍白聯手規劃的彈劾總統時程表，將在2026年5月19日的院會就進行彈劾案投票。（圖片來源／民眾黨團）

立委張啓楷也表示，昨天很多憲政專家眼鏡掉滿地，他們都不知賴清德批評在野黨毀憲亂政是依據哪一部《憲法》？賴曾講中華民國憲法是災難，但一年多來民進黨三不五時扣在野黨毀憲的帽子，事實都證明真正毀憲的是民進黨。

張啓楷強調，賴清德曾當過民進黨團幹事長和行政院長，應知立院審預算審到隔年幾乎是常態，「是在裝失憶還是故意扭曲事實？」

「請賴總統不要倒果為因。」張啓楷指出，本會期總預算卡關，根本原因是行政院對軍人加薪、警消退休年金等立院三讀通過的法案不依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，請行政院趕快補編或用追加預算，問題就可合憲合法解決！

