年底財運走上坡！「3生肖」狂吸金 貴人來送財、獎金翻倍賺

記者鄭玉如／台北報導

小孟老師點名3生肖年底財運大旺，生肖虎的執行力強，有望拿高額年終；生肖蛇易遇貴人、找到致富方向。（示意圖／PIXABAY）

2025年剩下約30天，最後1個月運勢如何，引發民眾關注。水孟國際命理「小孟老師」點名3生肖年底財運爆棚，例如生肖蛇，能夠順利找到賺錢方向，甚至有貴人來送錢、創造致富機會，第一名則生肖虎，執行力超強，有望獲得年終加碼、額外酬勞。

▎第3名 生肖蛇

生肖蛇的財運像「靈光乍現」，原本想不通、看不懂的賺錢方向，突然變得簡單明瞭，此外，還有源源不絕的創意想法，越是別人覺得怪、冷門的點子，越能從中找到價值，加上年底資訊量爆炸，更能在混亂中看見規律，找到迅速致富的方法，人際關係上會出現貴人，不是來送財、就是給機會，一句話點醒他們看到商機。

廣告 廣告

▎第2名 生肖兔

生肖兔靠近年底時，就像被充飽電一樣，做事穩健、更能抓到平衡，接下來的1個月，特別容易遇到好的機會，例如貴人引薦工作，或是突然有合作機會、剛好撞見划算的投資訊息，都是不費吹灰之力就能獲得收益的類型，只要越接觸人、越願意溝通，財源就會滾滾來。

▎第1名 生肖虎

生肖虎年底就像開啟「升級模式」，運勢一路走高，行動力爆棚，只要看到一點賺錢機會，就會立即出手，憑藉強大執行力，總能搶先卡位、掌握先機。工作表現也特別亮眼，臨時獎金、年終加碼或額外酬勞，都有望入袋。

更多三立新聞網報導

8歲童全身冒血點！剔牙竟流血不止 醫揭「1元凶」：恐釀顱內出血

7棟樓燒成火海！香港五級大火 台灣3縣市也有「火警分級」

突冒紅、腫=中鏢蘇丹紅！醫揭「5症狀」是警訊 頭皮吸收率更高

國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛

