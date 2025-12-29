年底貨量回溫 貨櫃運價連四週上漲

根據英國航運相關網站引述，德魯里（Drewry）公布，世界貨櫃運價指數（WCI），近期運價上漲主要來自跨太平洋及亞歐航線同步走升，延續十二月初以後的反彈行情。當時全球運價一度跌至今年一月以後的第二低點，隨著需求回溫而逐步回升。

最新數據顯示，近期全球貨櫃運價平均上漲約一％，每四十呎貨櫃平均運價升至二千二百一十三美元，已連續第四週呈現上揚走勢，顯示航商在主要航線需求支撐下，成功延續漲勢迎接新年度。

其中，亞歐航線表現尤為突出，近期上海至義大利熱那亞航線即期運價上漲約三％，每四十呎貨櫃達三千四百二十七美元；上海至荷蘭鹿特丹航線則上漲約二％，來到二千五百八十四美元，該航線已連續四週維持持平或上漲趨勢，顯示市場動能穩定。

德魯里指出，過去三年，每年十二月貨量皆出現雙位數的月增幅，年底強勁出貨已逐漸變成為「新常態」，反映季節性需求結構正在改變。

分析師指出，亞歐航線需求持續走強，顯示十二月貨量表現明顯優於傳統假期淡季預期。航商已開始接獲二○二六年二月農曆年前的提前訂艙，市場預期未來數週亞歐航線運價仍有進一步上調空間。

相較之下，跨太平洋航線近期表現趨於穩，上海至美國紐約及洛杉磯航線運價，在前一週出現雙位數反彈後，近期維持持平水準。目前上海至紐約每只貨櫃約三千二百九十三美元，上海至洛杉磯則約二千四百七十四美元。

德魯里預期，短期內跨太平洋航線運價將大致持穩，但隨著農曆年前貨量逐步累積，亞歐航線運價仍有小幅上漲的可能。

市場人士指出，與兩週前相比，當時多數耶誕節庫存已於十一月出貨完畢，航商一度面臨「實質貨量不足」壓力，即便透過取消航班以控制運力，仍難以阻止運價下滑，如今市況迅速翻轉，更突顯貨櫃航運市場高度波動的特性。

在季節型態轉變、運力調控難度升高，及地緣政治因素持續影響主要航線背景下，業界認為，短期運價走勢仍將呈現震盪格局，航商與貨主皆需審慎因應。