年底買氣增！去年12月車市掛牌47303台 「全年保住41萬台」

台灣車市去年12月總市場領牌數47303台，月增30%，年增15%，和泰車續蟬聯市場龍頭。圖／本報資料照片

在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，台灣車市去年12月總市場領牌數47303台，月增30%，年增15%，而和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於12月合計登錄14628台，市佔率30.9%，續蟬聯市場龍頭。

和泰車表示，2025年初雖受到全球貿易關稅影響，導致經濟不穩，惟受惠政府於第3季推出新購貨物稅補助及延長汰舊換新政策，成功刺激市場需求，每月登錄台數逐步成長，全年總市場最終登錄達414436台，年減9%。

和泰車表示，代理的TOYOTA及LEXUS品牌今年分居總市場第一、第二，合計登錄153535台，寫下歷史登錄台數次高紀錄，僅次於2023年的159175台，市占率達37%，不僅較去年成長3.5%，更創下近16年來新高，同時順利連續24年稱霸台灣車市龍頭寶座。

和泰車表示，TOYOTA去年12月登錄台數達12824台，市占率27.1%，穩居總市場第一，全年累積市占率更達30.1%，寫下近12年新高，其中COROLLA CROSS登錄4804台，全年累積台數達44813台，除創下歷史銷售新高，更奪下總市場全車種銷售五連霸，進口休旅車RAV4登錄2353台，較去年同期成長27%；國產小休旅YARIS CROSS持續受小家庭客群喜愛，登錄1303台；TOWN ACE登錄達1504台，一舉奪下輕型商用車販賣龍頭，以超能載、勁安全的好口碑持續滿足頭家需求。

LEXUS方面，和泰車表示，去年12月高級車市場總登錄數為13090台，月增69.4%，年增35.7%，2025全年高級車市場較去年衰退，年減11.6%，LEXUS在12月登錄1804台，去年比年減6.3%，高級車市場佔有率13.8%，全年累計登錄數突破28600台大關，高級車市場佔有率為28.0%，居高級車市場第一。

展望1月，和泰車表示，在各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，預期1月市場將維持強勁，全月總市場預估為43000台，去年比123%。

