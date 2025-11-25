年底返台潮帶動植牙需求 高雄澄愛牙醫：善用數位規劃優化看診效率

（生活中心／綜合報導）年底海外返鄉潮湧現，旅居國外的台商與國人除了與家人團聚，也常利用短暫停留期間處理健康事務。近年來口腔保健觀念普及，植牙與口腔重建已成為許多海外人士返台的重要行程之一。然而，受限於在台停留時間短暫，如何在有限時間內進行妥善的術前評估與治療，成為醫病雙方共同關注的議題。

臨床上常見長期往返兩岸或旅居歐美的專業人士，因工作繁忙難以配合傳統植牙需多次回診的冗長療程，往往因此延誤治療黃金期。隨著牙科醫療技術進步，透過數位化術前模擬與精密的療程規劃，已能大幅縮短患者的等候與手術時間。

圖／澄愛牙醫診所院長趙培勳醫師指出，透過數位整合技術進行術前規劃，能有效提升植牙療程的效率與精準度。（澄愛牙醫提供）

長期深耕在地、專精植牙技術的高雄澄愛牙醫診所院長趙培勳醫師指出，海外族群對時間掌控的需求極高，「時間緊迫是這群患者的共同特點，他們需要在有限的停留期間，尋求符合效率與安全性的口腔治療方案。」特別是針對伴隨糖尿病或心血管疾病的慢性病植牙案例，有豐富經驗醫師的術前評估配合微創術式，更是降低感染風險、確保植體長期穩固的關鍵。

圖／診所診間配備數位顯示屏幕與專業設備，讓醫師能即時與患者溝通術前評估與治療計畫。（澄愛牙醫提供）

針對這類有時間壓力的患者，澄愛牙醫醫療團隊導入數位整合技術，醫師可在術前透過詳細的影像數據進行規劃。相較於傳統術式，微創植牙技術若配合適當的植體系統，有助於保留自然牙齦結構，在條件允許的情況下，亦能實現「即拔即植」或當日裝戴臨時假牙的目標，減少患者往返奔波的次數。

趙培勳醫師曾任台灣微創植牙學會首屆理事長，擁有豐富的全口重建經驗。他強調，對於無法頻繁回診的海外患者而言，治療重點除了效率，更在於長期的穩固性與清潔維護的便利性，「結構越穩固、居家清潔越單純，減少回診對長期旅居國外的患者越有利。」

圖／因應年底返鄉潮，澄愛牙醫建立了完善的諮詢流程，協助海外國人妥善安排看診時間。（澄愛牙醫提供）

為了協助海外患者有效利用時間，澄愛牙醫診所特別建立了「遠距諮詢」配合「實體治療」的標準化流程。患者可於返台前先透過通訊軟體提供初步影像與病史，由診所協助安排時程；待患者抵台後，即可直接進入臨床檢查與治療階段，術後再透過線上方式提供衞教指導與追蹤。

隨著跨境醫療需求增加，返台期間處理口腔健康問題已成趨勢。專家提醒，雖然技術進步能加快療程速度，但每位患者的骨質條件與口腔健康狀況不同，仍需由專業醫師進行個別評估，才能在效率與安全之間取得最佳平衡。

