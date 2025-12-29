年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

許多上班族會用請假連接國定假日，變成連放4天假。（示意圖／Pexels）

年底連休風潮來襲，不少民眾提前規劃出國或國內旅遊，也讓許多職場出現「大量請假潮」。一名網友近日在社群平台Threads上分享，自家公司僅有16名員工，因為25日是國定假日，上週五（26日）那天創下請假紀錄，竟有9人同時請假，辦公室只剩7人到班，引發網友熱烈共鳴與討論。

該網友表示，當天進公司上班後發現半數以上同事請假，雖然人手明顯吃緊，但主管並未動怒，反而主動與仍在崗位的同仁親切互動、緩解氣氛，他也感嘆「還好上班氣氛很好」，讓他心情相對輕鬆。

這則貼文吸引超過5000人按讚，不少網友紛紛留言分享自己職場上的「年底人力空窗期」，有人說：「我們部門30人，到班的只有7人」、「診所本應到12到14人，結果只來6人，每天忙翻」、「全公司就剩我一個人從早忙到跨年」。

此外，網友也觀察到不少人為了跨年出遊，選擇在年末集中請假，尤其碰上週五或週一時更容易湊成「黃金連休」，更直言「這週五估計請假人會更多，整棟大樓都變空城」。

根據行政院人事行政總處規定，已全面廢除「補班制度」，實施「只補假、不補班」的新制。以2026年為例，元旦適逢週四，因不再實施彈性放假，隔天1月2日（週五）需照常上班，但不少民眾可能會自行請假，搭配週末安排四天連假，出現另一波請假熱潮。

