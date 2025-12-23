年底運勢翻紅！4生肖事業、財運同步起飛

搜狐網專欄點名4個生肖年底鴻運當頭，不只財運看漲，工作表現也容易被看見，生活幸福感明顯提升。（圖／pexels）





進入12月底，不少上班族最關心的就是有沒有發財運、事業有沒有轉機，搜狐網專欄就點名4個生肖年底鴻運當頭，不只財運看漲，工作表現也容易被看見，生活幸福感明顯提升。

屬牛

屬牛的人，今年或許不是最愛出風頭的那一群，但該做的事一件都沒少。每一份報表、每一次表現，其實主管全都看在眼裡。12月底就是屬牛「老實人不吃虧」的最佳證明。你穩定、可靠、能扛壓的特質，在年底衝刺或局勢動盪時特別吃香，不排除有機會被點名升任小組負責人、接手重要客戶，甚至年終獎金比預期更亮眼，就是因為事情交給你總是可以很放心。

屬蛇

屬蛇的人則是典型的冷靜派，觀察力強、分析精準。到了12月底，他們對職場氣氛、市場變化特別有感，往往能提前布局、搶先一步。屬蛇的人做事不躁進，懂得權衡利弊，也很會拿捏與同事、主管之間的分寸。遇到難題時，能沉住氣找解方。新的一年屬蛇有機會被交付重要專案或關鍵任務，隨著計畫推進，不只實質回饋增加，專業口碑也會在業界內慢慢累積，為未來職涯鋪路。

屬馬

屬馬的人，12月底特別容易遇到伯樂型貴人，可能是新上任的高階主管，也可能是調動回鍋的老長官，一眼就看出你的潛力，願意替你爭取舞台，也提醒屬馬的人別再只默默付出，適度說出自己的想法與期待，反而更容易被重用，年底的好機會，並非憑空掉下來，而是你一整年累積的專業與責任感，在關鍵時刻被兌現。

屬羊

最後是屬羊的人，12月底能量滿滿，行動力明顯提升。工作上不但想法多、執行力強，過去的努力也開始看到成果，可能迎來新專案，或在團隊中扮演更吃重的角色。專家建議，屬羊的人勇敢表達、主動爭取，往往會有意外驚喜。感情方面同樣亮眼，單身者有機會在聚會或社交場合遇到對的人；有伴侶的人則適合安排約會、談未來，感情甜度直線上升。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

勞工注意！職業工會黑名單曝光 勞保局籲：別再繳費

獨家／母月給1萬也不夠付房租！ 警朝「冷錢包」追張文金流

北市抽驗網購醃漬食品 快車肉乾、momo都違規

