年底選戰人選拍板 民進黨澎湖縣黨部公布提名名單

2026年2月7日澎湖縣／民進黨澎縣黨部7日召開縣黨代表大會，一致支持陳光復代表民進黨角逐年底澎湖縣長、以及馬公市長黃健忠連任外，也公佈年底議員、代表選戰提名參選人。（許逸民攝）

民主進步黨4日召開中執會，正式提名澎湖縣長陳光復代表角逐2026年連任。而民進黨澎縣黨部今（7日）也召開縣黨代表大會，會中除一致支持陳光復代表民進黨角逐年底澎湖縣長、以及馬公市長黃健忠連任外，也公布年底議員、代表選戰提名參選人。

其中，馬公市民代表，還一口氣提名4人，顯然看好市長黃健忠母雞帶小雞的力量。對此，黃健忠表示，會盡最大力量守住民進黨這一席市長，也會全力輔選，讓大家都順利當選。

民進黨澎湖縣黨部縣黨代表大會，以「向前升級，澎湖更好」為主軸，展現全黨團結一致、民主向前的堅定決心，力挺本次獲黨提名之縣市議員與市民代表參選人，攜手為澎湖未來持續打拚。

提名年底各級參選人為，澎湖縣長參選人陳光復；馬公市長參選人黃健忠；澎湖縣議員第一選區（馬公市）參選人顏家康、蘇育德、呂黃春金；澎湖縣議員第二選區（湖西鄉）參選人蔡清續；馬公市民代表第一選區參選人項光照；第二選區參選人呂俊褞、招有倫；馬公市民代表第三選區參選人吳武宗。

本身也是縣議員參選人的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，縣黨部將全力配合陳光復縣長連任選戰，並結合馬公市長黃健忠連任、提名縣議員、市民代表及基層組織力量，作為所有參選人最堅實的後盾，團結一致，全力衝刺選戰。

他說，澎湖正站在關鍵轉型時刻，唯有延續務實、穩健且以人為本的治理路線，才能讓建設不中斷、福利不倒退。

出席的陳光復，也以選舉老前輩之姿，勉勵大家選舉要努力，必須捍衛承續先輩努力下來的民主制度，站在第一線要堅持理念，尤其年輕人要勤勞、多學習，並且勤走基層。

陳光復特別強調，台灣的民主制度、醫療等，是我們驕傲。像有些人可以在台灣罵總統、耀武揚威，但最重要的是國家一定要顧著，敵我要分清楚，不然講什麼都沒用？

