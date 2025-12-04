年底院線不踩雷！《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》娛樂滿檔《好孩子》與 《群山淡景》不同的好看！台灣故事《大風之島》百萬首獎電影上映！｜12/4新片快報

恐怖經典系列年末應景登場！《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》 陪伴血腥影迷過週末！金馬影帝入圍片《好孩子》 讓你又哭又笑情緒爆炸停不了！影迷不能錯過《群山淡景》的日式之美；北影百萬首獎得獎片 aka 金馬最佳紀錄片入圍片《大風之島》見證台灣社運史！換張鈞甯演演看的《默殺》也有不同風景 。喜歡老片者不能錯過《扶桑花女孩》與《康斯坦汀：驅魔神探》4K修復重映的機會！為了準備年末娛樂活動？更多本週新片上映片單都在這一篇，快點收起來！

廣告 廣告

伊莉莎白萊爾（左起）、派珀盧比歐、喬許哈契遜，原班人馬回歸《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（UIP提供）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》2025/12/05上映

改編自全球熱門電玩系列《Five Nights at Freddy's》，繼首集創下3億美元票房後，環球影業與布倫屋再次強強聯手打造驚悚續集，並且更上一層樓！年輕男子接任廢棄主題餐廳的大夜班警衛工作，但很快發現自己陷入了超自然的夢魘中：隨著晚上的來臨，一些看似無害的機器動物會顯現出致命的傷害力！被拖入黑暗深淵的他，必須展開配合這場生死逃脫的遊戲來逃生！

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》即將回歸。（圖／UIP提供）

《好孩子》2025/12/05上映

新加坡導演王國燊再度發威！其所執導的《好孩子》是改編自真人真事故事，故事講述一個事業有成的變裝皇后「娘娘」回到家鄉，發現患有失智症的母親將他誤認為女兒？！但這也陰錯陽差地讓兩人的母子關係意外迎來新的轉機。大直男演員許瑞奇將變裝皇后演到入圍金馬影帝！電影探討了親情的深層糾葛與手足和愛情關係的微妙與柔軟，是一部笑中帶淚的必看華語電影。

許瑞奇在片中的變裝皇后造型是一大看點。（圖／甲上提供）

《大風之島》2025/12/05上映

攝製組深入樂生療養院二十年，拍成的紀錄片《大風之島》一舉獲得北影百萬大獎與入圍金馬獎最佳紀錄片獎，帶領觀眾深入探討台灣的歷史記憶與創傷。紀錄樂生療養院的住民與抗爭者，見證他們為保存記憶與家園而奮戰的過程。影片拍出社會與國家對待弱勢群體的粗暴態度，並展現漢生病友和青年樂生聯盟如何並肩抗爭，守護他們的家園與生命的尊嚴。

紀錄片《大風之島》

《群山淡景》2025/12/05上映

改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名小說，由名導石川慶執導，日本名伶廣瀨鈴和二階堂富美主演。將 1952 年的長崎作為時代背景，一對寡居母女在整理舊照片時，回憶起當年的往事，而隨著回憶的深入，母親逐漸打開了心扉，與女兒分享了許多過去的秘密。電影拍出細膩情感表現，且透過回憶的拼湊、勾勒出當時歷史背景下，個人與家庭的情感波動。

導演石川慶攜《群山淡景》來台參加金馬影展。（金馬影展提供）

《默殺》2025/12/05上映

由台灣新銳導演柯汶利執導，改編自真實事件再翻拍，匯聚王傳君、張鈞甯、金士傑和吳鎮宇等一線明星，先在中國大陸賣爆價值約莫60億新台幣票房，如今終於在台上映。故事描述一所學校裡接連發生女學生失蹤事件，警察在查案的過程中發現：這些失蹤案與過往的一起死亡事件，似乎有著千絲萬縷的聯繫？！電影緊湊的情節與燒腦的懸疑元素，將觀眾帶進轉折多且充滿緊張感的情節當中。

張鈞甯力挺導演男友，自己親自演出台版中尹馨飾演的清潔工母親角色，與王傳君有不少對手戲。（鴻聯國際提供）

《奮力一戰》2025/12/05上映

聚焦於AI與人類之間激烈衝突的科幻驚悚類型電影，講述一群年輕人被送入一個由AI主導的矯正機構，他們在這裡經歷了一場生死搏鬥。而當一起死亡悲劇發生後，他們終於決定要反抗這個控制人性的系統，爭取自由與未來。電影中的反烏托邦場景展現了科技監控的恐怖，並深刻探討了人類在這個系統下的抗爭與生存意義。

《奮力一戰》引發影迷期待。（圖／劇照）

《奇蹟鳳仙花》2025/12/05上映

導演木下麥與編劇津也再度攜手合作，打造的《奇蹟鳳仙花》由小林薰、滿島光溫柔獻聲，描述一名即將面對死亡的老囚，在牢房中與一株奇異的鳳仙花相遇。這株植物竟然開口說話，喚醒了老囚埋藏已久的記憶與過往，讓他重新面對自己的一生。日式淡雅溫情風格，與觀眾一起探討自我和解與人生的意義，並在老囚的回憶中尋找到人生的價值。

《奇蹟鳳仙花》主角的老年時期由小林薰配音。（ 羚邦亞洲提供）

《自然有話說》2025/12/05上映

南韓大師導演洪常秀執導的第33部作品，進攻柏林影展主競賽單元必看，100%爛番茄好評鉅作！影片聚焦在一潦倒的詩人，偶然間送女友回家，並與她的家人共度了一天的過程。酒醉後的詩人吐露了心中真實的想法，然而這些話語卻引發了女友父母的反感。影片以極簡的敘事手法，探討了愛情、家庭與自我認知的衝突。

南韓大師導演洪常秀執導的第33部作品《自然有話說》

《草莓月亮：餘命半年的約定》2025/12/05上映

這部改編自芥川直子暢銷小說的電影，找來當真亞美、齋藤潤共譜浪漫戀愛故事，講述一名被醫生宣告只剩下半年生命的女高生，在剩下的時間裡，勇敢地選擇回到學校，並與同班同學告白。故事充滿了青春與愛的勇氣，也展現了絕症患者如何在有限的時間裡追尋心中的願望。電影充滿純愛與生命的脆弱感，給觀眾帶來感動與反思。

《草莓月亮：餘命半年的約定》找來當真亞美、齋藤潤共譜浪漫戀愛。（圖／高雄電影節提供）

《屍父》2025/12/05上映

由印尼影史最賣座團隊打造的恐怖鉅片，改編自頻道「Lentera Malam」的真實恐怖故事。一名女兒不想讓過世的父親回到老家安葬，但意外發現，父親的遺體竟在深夜自行起身，並且隔天出現在老家？！影片充滿了異常的恐怖氣氛，並探討了人類與死亡之間的界限。

純潔龐克 發條少女

《純潔龐克 發條少女》2025/12/05上映

由動畫大師梅津泰臣與SHAFT聯手打造的原創動畫系列，結合了硬派懸疑與賽博龐克風格，為觀眾呈現了一個充滿驚悚與科技挑戰的未來世界：在一個科技極度發達的時代，醫療科技「索瑪迪亞」使人體強化成為現實，但這項技術也催生了致命的犯罪組織和賞金獵人制度！一名堅強的女性，不僅要面對體內機械改造帶來的痛苦，還要與世界上的不義對抗，並揭開這一切背後隱藏的秘密，將觀眾帶入一場驚心動魄的冒險！

《扶桑花女孩- 4K修復版-》（圖／華映娛樂）

《扶桑花女孩- 4K修復版-》

20年前由李相日執導的經典作品《扶桑花女孩》在日本影壇橫掃當年電影獎，獲得了最佳影片等多項榮譽。改編自真實事件，電影描述礦工家庭的年輕女孩，她在曾經的明星舞者的教導下，學會了跳夏威夷草裙舞。在與其他礦工家庭的孩子們一同舞動中，拯救即將衰敗的煤礦小鎮是她們的最後一絲希望！溫馨而感人，融合了青春、夢想與堅韌的力量，4K修復版，把松雪泰子、蒼井優、豐川悅司和德永繪里等明星演員看得更清楚！

由基努李維演出的《康斯坦汀：驅魔神探》被喻為是經典

《康斯坦汀：驅魔神探 4K數位修復版》

基努李維主演的經典驚悚電影《康斯坦汀：驅魔神探》必看！4K數位修復版重新上映，全新畫質將這部改編自DC漫畫的「墮落驅魔神探約翰·康斯坦汀」故事鮮活化！能看見天使與魔鬼、還面臨著自己的肺癌死期來臨的他，與警探安琪拉（瑞秋懷茲飾）聯手調查一起謀殺案件，兩人揭開了與撒旦兒子的陰謀！

蒂妲史雲頓的天使造型真的有夠酷，無人能出其右。（華納兄弟提供）

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！