年底雙城論壇綠議員恐全缺席？王世堅列兩岸交流3原則：中共仍每天軍事威嚇台灣

2025雙城論壇在延宕2個月後，確定年底將於上海舉行，不過網傳民進黨籍議員可能全員缺席。對此，民進黨立委王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，雙城論壇僅止於城市間交流，不應談更深水區的政治問題，台北市願意和全世界各大城市交流是好事，但對於兩岸之間要謹慎注意不能降格。台北市在維持自身的尊嚴、對方同意不談深水區政治問題之下，純粹針對城市治理、兩岸經濟等方面交流是好事。

認雙城論壇可促兩岸化解敵意 王世堅提兩岸交流3原則

王世堅說明，民進黨在2024年有針對雙城論壇做出但書，因為幾乎每天有十幾架共機、共艦擾台，因此民進黨認為，若中共仍每天用船艦砲力的方式威嚇台灣，雙城論壇就要停止，當時雖是民進黨籍議員提出，但是全體議會透過此但書。

王世堅強調，所有兩岸交流應有3個原則，第一，兩岸文化經濟的交流絕對不是以中央和地方的心態，台北不可以朝共方式交流，應以平等的城市對城市關係；第二，這種交流絕對不是黨和黨的交流，兩岸之間較高深的政治問題絕對不能只有黨和黨對談，即便民進黨現在為執政黨，也不能和共產黨對談後，就決定台灣全都事務，任何一黨都不應如此；第三，這種交流絕不能是中國以威脅的方式逼迫進行。若能守住3點原則，雙城論壇當然應該可以舉辦，對兩岸間化解敵意是有正面助益。若中共對台灣表達了善意，台灣也以此善意為基礎交流。

大巨蛋漏水問題 王世堅：應徹底找各方面專家一次解決

針對啟用2年仍未解決的大巨蛋漏水問題，王世堅認為，漏水原因很多，遠雄表示施工期間被長時間停工，工程會出現介面問題，難免會造成漏水。但遠雄為承攬廠商，大巨蛋為遠雄設計、施作的，不管中間停擺多久，這些工程技術問題就應該解決。

王世堅指出，且時任市長柯文哲將大巨蛋停工時，曾向議會提案連署，大巨蛋違約事實明確，在合約中基於逾期完工、安檢未過、毀損古蹟3點便可要求無條件解約，收回大巨蛋後由台北市府後續完工，如此一來，當初簽的零權益金、低回饋條件等便沒有了，營運的好壞皆由市府承擔。此案在議會三讀通過，等於議會幫市府背書，市府便可收回大巨蛋，工程品質一定可以百分百兼顧， 但當時柯文哲沒有勇敢落實此事。現在遠雄提出用防水膠帶處理，雖是個解決辦法，但大巨蛋的防水工程當初就沒做好，只用防水膠帶怕仍會有不少問題出現，應該徹底找出各方面專家，一次用最徹底的方式解決。

大巨蛋目前主要問題是頻繁漏水，且遲未完全解決。（資料照，風傳媒攝）

普發1萬喊加碼 王世堅：反映 人民不再相信政府 ​

​普發1萬近日正式開放登記，不少人喊話台北市加碼發放，台北市長蔣萬安回應，台北市拿到的統籌分配稅款已編列在預算中使用，不具備普發現金的條件。對此，王世堅表示，民眾不管是要求中央政府還是地方政府發現金，隱含的意義是人民不再相信政府。

王世堅透露，過去台北市政府在預算、財政各方面都是最好的，但近3、4屆市府以來，台北市確實因為《地方自治法》通過後，財稅分配的較為平均了。課徵的5%營利事業稅一般是由各縣市政府收取， 因為在台北市登記的公司數量最多，所以台北市收到的5%營業稅數額最大，但《地方自治法》通過後，營業稅變成國稅，由中央收取，而後台北市財政能運用的確實每況愈下，不像過去大眾想像的台北市有額外預算。

王世堅說明，台北市因為是首都，國際便會以台北市評量台灣的生活和建設水平，所以台北理當擁有較高的資源進行建設。因此一直呼籲不論誰在中央執政，都應該對台北市有多一些資助，台北市的捷運雖是全國的第一，但是在此基礎上還要更好，因此希望中央能大力補助台北市捷運，這些我們台北市目前可積極進行的事。

