年底領錢！勞保年金今入帳 199萬人平均領1.9萬

根據勞保局最新行事曆，今（30）日一次撥付4筆津貼補助，包括勞保年金、災保年金、災保失能照護補助，以及勞退月退休金首發案，約199萬名勞工與退休族受惠，平均可入帳近1.9萬元，符合資格者一早就能刷存摺確認。

勞保局統計，截至今年5月，勞保老年年金請領人數已達199.3萬人，核付總金額約381.7億元，平均每人每月可領1萬9268元。不過實際金額仍會依個人投保年資、投保薪資與請領年齡有所差異。

勞保局說明，勞工在退職並完成退保後，隔日即具備老年年金請領資格，只要完成申請程序，將自申請當月起按月發放，並於次月底入帳，符合條件者可持續請領，直到資格不符為止。

