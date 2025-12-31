年底風場傳捷報！海龍2A完工併網、F4海盛風場全數售電

2025年即將結束，離岸風場陸續傳出好消息，海龍離岸風電計畫宣布，海龍2A離岸風場共21座風機已經在12月中完工並取得台電併聯許可，順利達成契約重要里程碑。

海龍風電指出，這代表專案朝供應台灣穩定、潔淨再生能源的目標邁進一步，也展現計畫團隊與合作夥伴共同支持台灣能源轉型與淨零目標的努力。

展望未來，海龍2A與2B風場已進入試運轉階段，海龍3號風場持續建置中。海龍計畫將持續扮演關鍵角色，協助台灣於2026年達成再生能源發電占比20%的目標。

「海龍離岸風電計畫」位於彰化外海約45-70公里處、水深約35-60公尺，包含海龍二號風場與海龍三號風場，係由日本三井物產（Mitsui & Co., Ltd.）、加拿大獨立能源開發商北陸能源（Northland Power Inc.）及馬來西亞淨達力再生能源（Gentari International Renewables Pte. Ltd.）聯合開發。總裝置容量超過1GW，一旦投入營運，海龍計畫將能為逾百萬戶台灣家庭提供穩定且潔淨的綠色能源 。

F4風場完成全數售電規劃 台智電成最大購電

另一家離岸風電開發商風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）30日宣布旗下「海盛風電（Formosa 4）」裝置容量已全數完成售電安排，並做好建置工程準備，接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型之進程，達成永續發展的目標。

F4風場在2022年第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量。12月初與台灣智慧電能公司締約後，相繼與國內一流企業、以及電力服務管理商成功簽署企業購售電協議（CPPA），所有電力全數售罄。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，很高興看到海盛專案在企業購售電協議上取得重大斬獲，為風睿能源開發團隊注入一劑強心針，也很榮幸能為廣大出口導向產業提供大量綠電，成為其在國際市場的重大競爭要素。接下來期待能在政府指導下，積極推進專案融資，尤其是政府在融資保證機制上的穩定作為，更是專案能否順利往前推進的關鍵支撐，「這將讓我們得以加速建置工程，儘快滿足所有對綠電需求孔急的企業，持續為台灣能源轉型和永續環境貢獻心力。」

