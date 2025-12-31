年底點數清算潮！高鐵、台鐵、小7等今最後一天記得換 避免就跨年歸零

隨著2025年即將結束，許多民眾開始進行年底大掃除，不只整理居家環境，手機裡的各種「會員點數」也要檢查。圖／翻攝自pexels

隨著2025年進入倒數，許多民眾開始進行年底大掃除，不只整理居家環境，手機裡的各種「會員點數」也要檢查。不少平台的點數有效期限只到12月31日，若未在期限內使用，恐怕一跨年就直接歸零，提醒大家趁著2026年到來前，務必檢查並兌換，避免辛苦累積的點數白白浪費。

日前有網友在Threads發文詢問，「2026年到來前，最需要的資訊：有什麼點數是12/31過後就會到期的啊？請大家告訴我，我常常跨了年後才發現忘記換」。

吸引不少網友熱議，紛紛留言提醒，綜合整理，生活類點數多數年底到期，不少日常消費、交通相關的點數，都有「年度清算」機制，包括Happy Go、Open Point、高鐵TGo點數、台鐵App點數、萊爾富、中華電信Hami Points、遠傳幣、UUPON、環保集點、HAHAGO、全家、美廉社等（部分點數期限至116/3/31）。

另外，也有部分品牌點數不一定在年底到期，但期限固定，例如屈臣氏、寶雅、無印良品、HOLA、特力屋、宜得利、全聯、Norns、LINE Points等；百貨商場點數則各有期限要留意，像是台北101、微風 Breeze、誠品、京站、ATT、CITYLINK、環球購物中心、三創、新光三越。

餐飲、美食App點數的有效期限差異較大，通常依「最後消費日」或「發放時間」計算，包括MOS金點、天仁茗茶、三商i美食、「你訂」平台中部分店家回饋點數以及PK雙饗卡、麥當勞M Point、王品瘋美食、豆府鐵粉卡、漢來美食、爭鮮、丸亀製麵、瓦城、金色三麥、iEAT、六角美食通、翰林餐飲、這一鍋、享聚卡、海底撈、Ocard各合作店家點數（期限依店家而異）。

娛樂、金融點數也別忘，像是威秀、秀泰影城及各家電影院、KTV會員點數、台灣Pay紅利點數、信用卡紅利點數（多為年度或年度延展制）。

建議年底前可花一點時間打開常用的會員App查看點數到期日，優先兌換「年底清算型」點數，把點數清算當成例行行程，避免新年一開始就懊惱錯失回饋。



