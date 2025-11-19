年底「壓力腸胃潮」來襲！醫警告：腸胃失衡恐波及大腦

2025年年底將至，許多人因工作壓力增加而出現腸胃不適症狀。卓韋儒醫師提醒，年底期間應特別留意胃脹氣、便祕型腸躁、火燒心等「壓力腸胃潮」症狀，若持續超過2週，或惡化成血便、體重下降，應立即就醫。

2025年年底將至，許多人因工作壓力增加而出現腸胃不適症狀。（圖／Photo AC）

雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒在社群平台發文指出，年底時期民眾常因加班、結案、考績、帳務等壓力集中爆發，導致體內壓力荷爾蒙「皮質醇」急劇升高，進而引發胃酸分泌失調，誘發「壓力腸胃潮」。臨床研究顯示，長期處於高壓環境會導致胃黏膜血流減少、腸道菌相失衡，同時引發腸躁症（IBS）與胃潰瘍等問題。

「報復性熬夜追劇更會進一步破壞腸道菌群多樣性，讓防線潰堤。」卓韋儒表示，他觀察到每年11、12月時，診間總會出現相同的「腸胃報復性失衡」情況，患者多因胃部不適、腸道問題、頭痛、失眠等症狀求診，但這些症狀背後的原因往往不只是單純的飲食問題。

報復性熬夜追劇更會進一步破壞腸道菌群多樣性，讓防線潰堤。（圖／Photo AC）

卓韋儒歸納出五大腸胃報復性失衡症狀：胃脹氣、腹痛、噁心是因壓力荷爾蒙導致腸胃痙攣與消化停滯；便祕型腸躁症則表現為腸道蠕動減慢，常有解便不乾淨的感覺；胃食道逆流則如「火燒心」般不適；腹瀉則是副交感神經過度刺激，導致腸道蠕動加速；更嚴重的是頭痛、失眠等症狀，這是因腸道菌叢紊亂、血清素下降，連大腦功能都受到影響。

針對這些症狀，卓韋儒醫師提出三項自救建議：控制咖啡攝取量，每天不超過2杯，尤其避免空腹飲用；維持規律作息，確保每天睡滿7小時，這比任何藥物都有效；最後，若胃痛、腹瀉、體重下降、血便等症狀持續超過2週，應立即就醫接受專業評估與治療。

