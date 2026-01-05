年度人氣韓團榜單出爐！FTIsland奪男團冠軍 Apink稱霸女團榜

記者陳宣如／綜合報導

近日，FansWorld粉絲窩於網路平台舉辦的「2025年度人氣系列票選」活動正式落幕，本次投票涵蓋南韓與台灣的音樂團體及戲劇演員，吸引大量粉絲參與。結果於1日正式公布，南韓男團與女團的人氣榜單也隨之揭曉，其中出道18年的搖滾樂團FTIsland榮登男團冠軍，而出道14年的Apink則拿下女團最高票數。

搖滾樂團FTIsland榮登年度人氣男團冠軍。（圖／翻攝自FansWorld粉絲窩 臉書）

官方公布的南韓男團前十名依序為：FTIsland、Super Junior、TOMORROW X TOGETHER (TXT)、ASTRO、N.Flying、ENHYPEN、SEVENTEEN、BIGBANG、ONEUS 與 GOT7。冠軍FTIsland獲得超過2186萬票，排名亞軍的Super Junior得票約1274萬票，季軍TOMORROW X TOGETHER (TXT)則近15萬票。

廣告 廣告

FTIsland將於2026年初再度訪台舉辦演唱會。（圖／SHOWOFFICE提供）

FTIsland主唱李洪基以其穿透力嗓音為團體特色，團體去年透過全新音樂企劃「FTestination」及日文正規專輯《Instinct》持續活躍於舞台演出。去年在台北大巨蛋舉辦演唱會時，粉絲合唱〈壞女人〉盛況受到高度關注。該曲過去曾因歌迷創意改詞唱成「到南部弄假牙」而在網路上爆紅，成為熱門話題。

官方表示，FTIsland將於2026年初再度來台舉辦《FTSODE》演唱會，讓粉絲「Primadonna」興奮不已。根據票選結果，FTIsland將獲得粉絲窩提供的台北車站K區跳舞區燈箱組合作為應援獎，同時開放飯拍投稿活動，邀請粉絲透過鏡頭捕捉偶像舞台瞬間。

Apink榮登年度人氣女團冠軍。（圖／翻攝自FansWorld粉絲窩 臉書）

女團方面，Apink以55萬4000票、得票率 59.36%榮登榜首，前十名依序為TWICE、ITZY、IVE、i-dle、GFRIEND、QWER、tripleS、MAMAMOO與NMIXX。Apink自2011 年出道，2025年迎來第14週年，成員在團體與個人活動上均表現活躍，其中鄭恩地因韓劇《24小時健身俱樂部》表現亮眼，近日在《2025 KBS演藝大賞》上獲得人氣獎，並與男星李濬榮共同拿下最佳情侶獎。

Apink來台跨年。（圖／TVBS提供）

去年初，Apink全體成員於台灣舉辦「PINK NEW YEAR」演唱會，與粉絲「PANDA」共度農曆新年，展示長期人氣及團體向心力；同年跨年之際，她們也受邀於桃園跨年晚會擔任壓軸演出，演唱〈Mr. Chu〉、〈NoNoNo〉及〈I'm So Sick〉等多首經典曲目，整齊舞步與穩定唱功搭配現場互動，與粉絲比愛心並用中文問候，現場應援氣氛熱烈，官方線上直播累積觀看人次突破百萬。

更多三立新聞網報導

桃園跨年／Apink壓軸登場五缺一！超細腿根全都露 中文吉祥話連發

李洪基「現身陪聊」！FTISLAND開唱秒殺 宣布加場再唱一天

韓團Apink壓軸演出！桃市府公布跨年演唱會卡司

桃園跨年重磅登場！韓國「大咖女團」宣布來台 驚人卡司曝光了

