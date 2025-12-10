年度代表字出爐! 「罷」壓倒性獲勝「詐」居次

生活中心／綜合報導

2025年度代表字出爐，由罷免的"罷"奪下！以近八萬人壓倒性的票數，贏過第二名，詐騙的"詐"。理由當然跟貫穿2025年的大罷免運動，息息相關。而活動大使，奧運金牌拳后林郁婷，則是選出毅力的"毅"，作為2025總結。

民眾：「混亂的亂，因為很多行業都是，包含整個局勢感覺也都是。」

民眾：「變，是需要改變一下。」

2025年來到尾聲，用一個字，來總結今年。不少人選了"亂"跟"變"。局勢動盪，全民有感。奧運金牌拳后林郁婷，則是以毅力的"毅"，為2025下註解。

奧運金牌拳后林郁婷，則是以毅力的"毅"，為2025下註解（圖／民視新聞）





金牌拳后林郁婷：「優秀的運動選手，如果你沒有強大的意志力，沒有堅忍不拔的毅力的話，是很難持之以恆的，就是走到最後，然後可以站上夢想的舞臺，甚至站上最高的殿堂。」

2025年度代表字，究竟是哪個？將近8萬名的台灣人，選出這個答案。

主持人：「台灣2025年年度代表字是，罷。」

罷是罷免的罷，大罷免運動貫穿2025，從年初的動員，到年中的投票，台灣公民用選票，表達立場。第二名則是榜上常客詐騙的詐，畢竟台灣詐騙橫行。第三名到第六名，分別是淹、挺、災、鏟，見證2025，從丹納斯颱風，到光復溢流，及水淹蘇澳。天災人禍之下，看見台灣人互助的韌性。





第三名到第六名，分別是淹、挺、災、鏟（圖／民視新聞）





民眾：「罷免的罷嗎（對對對），如果你從臺灣政治的角度上，好像是這樣，都在做這件事情嘛，身邊的人也會討論。」

民眾：「喔也行也行，平常沒有在看政治，但我覺得聽到的都是不好的。」

2025政局，因為國會亂象，變得動盪，憲法法庭停擺整整一年。不論罷免、反罷，罷字當頭，後罷免時代，只盼來年台灣政壇，能不再空轉。

