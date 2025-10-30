年度冬季農游盛會 從美濃白玉蘿蔔季開始

美濃地理環境及氣候條件得天獨厚，一年四季都蘊藏了豐富的農作物，經過十幾年來的努力，鮮甜脆口的白玉蘿蔔成為美濃地區的冬季特產，每年白玉蘿蔔產季一到，就會湧入大批遊客採購或親採蘿蔔，今年白玉蘿蔔種植面積約二百公頃，藉由這次活動整合觀光行銷，經由智慧農業來串連生產到體驗活動，也讓產銷資訊更透明，帶動地方產值，成為高雄地區發展農遊體驗的最佳榜樣。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，美濃白玉蘿蔔季成功的在美濃種植菸葉的時代結束後，銜接起地方產業經濟命脈的任務，將地方過去採菸葉的景象，也變成了現在一家老小在田裡和樂拔蘿蔔的畫面；此外，高市府農業局輔導美濃農會，透過供應農民優質種子，精準控制生產面積，並藉由秋冬時節辦理白玉蘿蔔季，整合觀光行銷，帶動地方產值，加上紅豆、敏豆及番茄等合稱「冬裡作四天王」，更創造出可觀的產值！

廣告 廣告

農業局簡任技正陳瑩蓮表示，很高興見證美濃農會與漢來美食的跨界合作正式展開，並共同推出以「白玉蘿蔔」為主題的創意料理，推廣富有美濃風味的在地食材，期待雙方未來能持續研發聯名菜色與產品，深化美濃食材的創新與永續價值；除了白玉蘿蔔外，美濃在秋冬時節作物多元豐富，包括紅豆、毛豆、橙蜜香番茄等，美濃擁還有全國最大的農產業經營專區，農業局將持續與美濃農會積極推動相關產業發展，持續為國人穩定供應優質農產品。

美濃區農會總幹事鍾清輝指出，「白玉蘿蔔與好豆股東會」以「親子體驗×食農教育×在地共好」為核心理念，鼓勵民眾透過認股方式與農民同心，親身體驗耕作的辛勞與收穫的喜悅；這不僅是一場推廣活動，更是一堂珍惜食物、認識自然變化的食農教育課。感謝股東們多年來即使面臨氣候影響與產量波動，仍堅定支持農會理念，共同守護對土地的尊重與信任。

美濃白玉蘿蔔還有好豆季已經成為秋冬民眾詢問度最高的活動，今年股東會活動認股數白玉蘿蔔三百股、毛豆一百六十股，想參與的民眾民眾可到「美濃農會美濃專賣店」（https://ec.meinong.org.tw/）查詢個人農場預約，或撥打諮詢專線○七-六八三三三○九美濃區農會股東會工作小組詢問，歡迎民眾一起來美濃拔蘿蔔吃蘿蔔、採毛豆吃毛豆、體驗最棒的美好行程。