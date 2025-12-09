「年度劇王」是他！三劇霸榜成最強流量磁鐵

楊祐寧主演三劇霸榜台灣大哥大MyVideo戲劇榜前十。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）





台灣大哥大MyVideo公布2025年度影音排行榜，今年榜單不只見證國際熱門IP強勢來襲，更突顯本土內容實力全面躍進，不論是五部台劇登上年度戲劇榜，年度戲劇冠軍更由政治諜戰劇《零日攻擊》拿下；節目榜單同樣有五部台灣作品入榜，以土地為根的溫暖台綜《我們回家吧》更是勇奪節目第一；而在電影榜單上，在台灣取景拍攝的《台北追緝令》登上電影年度第二，都再再展現台灣故事的影響力。

《零日攻擊》水川麻美苦練中文。（圖／牽猴子提供）

其中，《監所男子囚生記》正熱播中，由台灣大哥大MyVideo出品的《人浮於愛》上週才剛完結，就雙雙進入戲劇榜單前十；再加上台灣大哥大MyVideo出品《喝酒吧！笨蛋》與女力爆棚的《太太太厲害》，光楊祐寧主演就有三部入榜，堪稱年度台劇王。接著將在12月13日開播由温昇豪、張榕容、安心亞主演台灣首部整外影集《整形過後》預告再創話題。而陸劇則有《國色芳華》與續作《錦繡芳華》名列第二與第八，古裝喜劇《長安的荔枝》與美食穿越古裝劇《宴遇永安》也入榜，顯示輕鬆又勵志的陸劇是觀眾首選。

《零日攻擊》打破台劇尺度，以總統遇襲、紅統滲透、選戰暗戰為主軸，演員群集結Janet（謝怡芬）、莊凱勛、杜汶澤、高橋一生、連俞涵、水川麻美等卡司，成就今年度話題度最高的政治劇。Janet直呼接演時壓力爆棚，「這題材相當敏感也大膽，但觀眾願意支持真正屬於台灣的故事，我真的很感謝。」她最印象深刻的一場戲是投票所爆炸，「第一次拍動作戲太興奮，試戲時還沒出鏡就笑出來，被導演提醒『不能笑』，但最後成品真的超震撼！」

《零日攻擊》Janet（中）自曝拍動作戲太興奮竟笑場。（圖／牽猴子提供）

飾演關鍵角色的莊凱勛則直言戲劇播出時常看到很多批評留言：「知道奪冠真的很欣慰，像吐了一口怨氣，代表台灣的團隊有實力拍出好戲，也代表大家在意這個議題。」他依舊還記得劇中和第五縱隊爆發衝突的駁火交戰，「槍戰畫面底下的人性依舊是最印象深刻的。像是夏騰宏扮演獄卒的角色，因為貧窮而接下紅統的誘惑，我們平常身為演員老百姓對滲透可能沒感覺，但這幕讓熟悉的人轉身就可以開你一槍的安排，在動盪時代裡，信任的人下一秒都可能背叛你，讓我非常震撼。」

節目榜則由台灣大哥大MyVideo出品，結合土地、記憶與人情的紀錄節目《我們回家吧》登上年度冠軍，今年7月以第三季回歸，訪問集結金馬影帝后、金曲歌后，並深刻聆聽包含葉舒華、安芝儇、印尼移工等在海外打拼或從海外來台的異鄉人故事，播出後持續霸佔MyVideo節目榜。實境秀也有《我們這一攤》、《花甲少年趣旅行》分佔二、七名，《一碗江湖》以記錄美食衝進第六，台灣大哥大MyVideo出品台灣首檔樂團養成節目《樂團祭》也奪下年度第八好成績。而實境紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》登上第四，與《BLACKPINK－The Show 線上演唱會》成為今年最受歡迎的韓國原創節目。

曾寶儀（左）主持《我們回家吧》登頂台綜冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

電影榜方面，日本國民動畫IP《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》奪得年度冠軍，緊追在後的在台拍攝的法國動作片《台北追緝令》，憑藉緊湊劇情與台味美學打出高人氣。最大黑馬則是結合療癒與科幻的動畫電影《喵的奇幻漂流》空降第三名，獲得大量親子觀眾喜愛。好萊塢強片《不可能的任務：最終清算》、《F1》擠進前十，韓片《窺鏡》、加拿大紀錄片《國有器官》、劉德華監製《獵金．遊戲》、國片《女兒的女兒》也皆榜上有名，顯示台灣觀眾支持多元類型原創作品。

動漫則由熱血打怪的韓國動畫《我獨自升級》登頂，《膽大黨》、《鬼滅之刃》緊追在後，動畫市場延續跨國熱潮。同時，陸漫《凡人修仙傳》與熱門IP《SPY x FAMILY間諜家家酒》也強勢進入前五，顯示動畫觀眾品味日益多元。兒童館則由療癒可愛的《妙妙犬布麗》再度登上年度冠軍，經典長青IP《汪汪隊立大功》、《寶可夢》、《可愛巧虎島》穩居前段班，2025年新增人氣新秀包含《肉肉園》與《碰碰紅綠豆》，是台灣原創動畫，深受家長與小朋友雙向好評。



