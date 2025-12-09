「年度劇王」楊祐寧3劇霸榜！《人浮於愛》破尺度下秒《監所》搞笑

楊祐寧主演三劇霸榜台灣大哥大MyVideo戲劇榜前10。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

台灣大哥大MyVideo公布2025年度影音排行榜，年度戲劇冠軍更由政治諜戰劇《零日攻擊》拿下，緊追在後是《國色芳華》、《長安的荔枝》。在戲劇榜前10名中，楊祐寧在《人浮於愛》飾演精神科醫師，突破尺度情慾拉扯，另一部《監所男子囚生記》正熱播中，之前參演的《太太太厲害》，光楊祐寧主演就有3部入榜，堪稱年度台劇王。

《零日攻擊》演員群集結Janet（謝怡芬）、莊凱勛、杜汶澤、高橋一生、連俞涵、水川麻美等卡司，成就今年度話題度最高的政治劇。Janet直呼接演時壓力爆棚，「這題材相當敏感也大膽，但觀眾願意支持真正屬於台灣的故事，我真的很感謝。」她最印象深刻的一場戲是投票所爆炸，「第一次拍動作戲太興奮，試戲時還沒出鏡就笑出來，被導演提醒『不能笑』，但最後成品真的超震撼。」

廣告 廣告

《零日攻擊》Janet（中）自曝拍動作戲太興奮竟笑場。（牽猴子提供）

節目榜則由結合土地、記憶與人情的紀錄節目《我們回家吧》登上年度冠軍，今年7月以第三季回歸，訪問集結金馬影帝后、金曲歌后，並深刻聆聽包含葉舒華、安芝儇、印尼移工等在海外打拼或從海外來台的異鄉人故事。

曾寶儀（左）主持《我們回家吧》登頂台綜冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）

實境秀也有《我們這一攤》、《花甲少年趣旅行》分佔二、七名，《一碗江湖》以記錄美食衝進第六，台灣首檔樂團養成節目《樂團祭》也奪下年度第八好成績。而實境紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》登上第四，與《BLACKPINK－The Show 線上演唱會》成為今年最受歡迎的韓國原創節目。

MyVideo 2025年度戲劇榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

電影榜方面，日本國民動畫IP《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》奪得年度冠軍，緊追在後的在台拍攝的法國動作片《台北追緝令》，憑藉緊湊劇情與台味美學打出高人氣。最大黑馬則是結合療癒與科幻的動畫電影《喵的奇幻漂流》空降第三名，獲得大量親子觀眾喜愛。好萊塢強片《不可能的任務：最終清算》、《F1》擠進前十，韓片《窺鏡》、加拿大紀錄片《國有器官》、劉德華監製《獵金．遊戲》、國片《女兒的女兒》也皆榜上有名。

動漫則由熱血打怪的韓國動畫《我獨自升級》登頂，《膽大黨》、《鬼滅之刃》緊追在後。同時，陸漫《凡人修仙傳》與熱門IP《SPY x FAMILY間諜家家酒》也強勢進入前五，顯示動畫觀眾品味日益多元。兒童館則由療癒可愛的《妙妙犬布麗》再度登上年度冠軍，經典長青IP《汪汪隊立大功》、《寶可夢》、《可愛巧虎島》穩居前段班，2025年新增人氣新秀包含《肉肉園》與《碰碰紅綠豆》，是台灣原創動畫。

更多中時新聞網報導

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯

外送保底45元 工會批保障平台

陳以文陰狠氣場大 蔡昌憲嚇到做噩夢