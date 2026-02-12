年度十大專輯名單出爐！蔡依林又唱又製作 林宥嘉自我頗析與救贖

記者鄭尹翔／台北報導

Hit Fm DJ專業嚴選2025年度十大專輯，蔡依林獲選其中。（圖／Hit Fm聯播網 提供）

由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，一向是引領華語音樂前進的重要力量！Hit Fm DJ群以獨到的聽覺敏銳度，從2025年整年度發行的華語專輯中，票選出十張最值得推薦的音樂作品，打造年度重量級的音樂企劃。「2025 Hit Fm年度十大專輯」為：aDAN薛詒丹《孤獨金魚圖鑑》、icyball冰球樂團《我很抱歉》、JOLIN 蔡依林《Pleasure》、林宥嘉《Apples of Thy Eye》、洪佩瑜《開》、張震嶽《跟著感覺走》、落日飛車Sunset Rollercoaster《QUIT QUIETLY》、頑童MJ116《OGS》、盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》、蘇慧倫《輕重Aftersun》。

Hit Fm DJ專業嚴選2025年度十大專輯，林宥嘉獲選其中。（圖／Hit Fm聯播網 提供）

Hit Fm DJ專業嚴選2025年度十大專輯，洪佩瑜獲選其中。（圖／Hit Fm聯播網 提供）

「元氣DJ」FIFI菲菲表示，JOLIN蔡依林擔任音樂總監，用自我生命體驗與學習，打造全新專輯《Pleasure》。這台《Pleasure》愉悅列車直搗樂迷內心深不見底、幽暗的濳意識大海，隨列車移動，匆匆撇見許多充滿嫉妒、憤怒、色欲、焦慮、過度驕傲，抑或是對金錢及權力崇拜的陌生人，最後發現每張面孔都是自己。

「元氣DJ」Momoko表示，每次聽林宥嘉的作品都有驚喜，繼上一張《王Love, Lord》是對自我的剖析與救贖，提醒大家「愛是王道」後，很期待著下一次他又會丟出什麼議題；而這一次，核心一樣簡單卻容易被大眾遺忘：「世界上每一個人都是重要的」。

「ciao俏 DJ」偉苓表示，在橫掃獎項與國際巡演的輝煌成就後，落日飛車仍謙卑地展開創作、同時更加內斂沉著，以《QUIT QUIETLY》完成這場優雅的轉身，「不為天空渲染落日成綺，隨心而至的浪漫隱士。」不同於以往的創作慣性，編曲上沒有太多繽紛的色彩暈染，相比過去的氛圍感，主唱用吉他創作的純粹、深諳樂理後的灑脫，隨心勾勒出親切的旋律。

