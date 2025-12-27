年度十大新住民新聞揭曉 立院三通過《新住民發展署組織法》

「十大新住民重大新聞甄選」自2017年由尤英夫律師發起，他今天亦親臨現場。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 2025年「十大新住民重大新聞甄選」今（27）日在國立中興大學人文學院舉行發布會，評審團從上百則相關新聞中，選出最具公共意義與時代代表性的十大新聞，是立法院三讀通過《新住民發展署組織法》，由內政部設立新住民專責機構，象徵新住民政策從零散措施，正式走入政府制度核心。

「十大新住民重大新聞甄選」自2017年由尤英夫律師發起，今年邁入第九年。尤英夫今天出席發布會時表示，今年最具指標性的新聞，是立法院三讀通過《新住民發展署組織法》，由內政部設立新住民專責機構，象徵新住民政策從零散措施，正式走入政府制度核心。

廣告 廣告

其他入選新聞也包括新住民就業制度改善、歸化與設籍條件放寬、微型保單擴大、新住民在台創業、取得就業金卡長居，以及新二代在教育、文化與產業領域表現亮眼。尤英夫直言，在少子化、高齡化雙重壓力下，新住民早已不是「邊緣族群」，而是撐起台灣未來勞動力的重要力量。

活動總策劃、壹元書院創辦人賴慕芬表示，每年甄選會先從全年上百則新聞中篩選出40則重大事件，再由9位來自學界、媒體、法律與社會實務領域的評審進行加權評比，選出年度前十名，希望留下可被回顧、也能引發討論的公共紀錄。

多位評審指出，近年政府在新住民政策上已有具體進展，包括職訓與就業媒合、社會福利制度調整、微型保單擴大及多語資訊服務等，新住民也已成為長照、醫療、基層服務與偏鄉地區的重要人力來源，新住民女性在家庭與社會中的角色愈來愈關鍵。

不過，評審利亮時也提醒，新住民發展署目前仍為三級機關，制度層級與資源配置仍有進步空間，且仍有不少新住民與新二代在各領域默默付出，卻未被媒體充分看見，值得持續關注。

在文化能見度方面，評審團觀察，新住民與新二代在影視、藝術與公共領域表現明顯提升，今年首度出現新住民金鐘影帝，被視為高度象徵性的事件，也成為現場討論焦點。

發布會活動一開始，由社團法人臺中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛率領舞蹈團率先登場，舞步柔中帶剛，展現新住民女性的韌性與能量，開場就獲得滿堂彩；接著，陽光民族舞蹈團身穿繽紛多國服飾登台，節奏明快、動作奔放，瞬間炒熱全場氣氛。

現場還準備多國特色美食，不少與會者邊吃邊聊、合影互動，讓原本嚴肅的政策發布會，多了濃濃人情味，也讓「十大新住民重大新聞」不只是冷冰冰的名單，而是一場看得見、感受得到的多元文化交流。

中興大學歷史學系系主任侯嘉星指出，從政策到文化的轉變，顯示台灣社會正重新思考多元族群的治理模式，但職場低薪歧視、就醫溝通障礙及婦幼權益風險仍待改善。

評審團主席趙善意也直言，將「嘉義倒會」等具爭議性的新聞納入名單，並非刻意放大負面，而是提醒社會，一個成熟的多元社會，必須有自我反省的能力。

根據內政部統計，台灣新住民約60萬人，若加計其子女，新住民家庭人口已超過100萬人、占全國人口近1成。這股力量，正深刻影響台灣的家庭結構、勞動市場與文化面貌，也讓「十大新住民重大新聞甄選」，成為觀察台灣社會變化的重要窗口。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 專訪》小草女神降臨台中西屯 劉芩妤：在這裡要假裝「藍白不合」

初選政見會火藥味重 林俊憲嗆已整合「台南隊」、陳亭妃搬賴清德回擊