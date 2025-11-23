年度原民大劇「神鹿與少女」 山林裡的閃耀琉璃珠震撼公演
〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民族委員會原住民族文化發展中心(簡稱原文發中心)位於屏東瑪家鄉，新建的歌舞館今年中落成，如今已是山林中的歌舞表演盛地，堪稱山林裡的閃耀琉璃珠，中心所屬「娜麓灣樂舞劇團」配合國際級展演廳，推出最新的年度樂舞《Saliyaliyan－印象Kasavakan》，樂舞劇團精湛演出卑南族建和部落傳頌多年的「神鹿與少女」的故事，呈現原住民族與土地、山林與祖靈間流動而深刻的情感連結，震撼所有觀眾。
原文發中心斥資3.8億元打造地上4層、地下1層的「歌舞館」，內部鏡框式舞台符合國際劇場標準，觀眾可正面集中視線觀賞演出，兼具儀式感與戲劇張力，配備近代高規格燈光與音響系統，滿足各類型表演需求，而每年都要推出的年度舞碼，配合於國際級表演場展出，是更顯震撼，整場演出融合傳統樂舞與現代表現語彙，運用肢體與聲響語言，引領觀眾穿越神話與記憶，重返族人文化與情感的起點。
原文發中心主任邱黃肇崇指出，中心長期推動原民文化保存與傳承，因此娜麓灣樂舞劇團每年皆會推出全新原創樂舞作品，首演並邀請卑南部落耆老、族人到場，還有原民委員會族群委員汪智博、客委會、杵音文化藝術團、排灣族演奏家丹耐夫正若等共同見證由卑南族流傳數百年的神話故事，也見證中心從田、與部落共創再到樂舞訓練及製作，作品來自部落，更真正回應部落。
娜麓灣樂舞劇團藝術總監懷劭．法努司指說，以Kasavakan部落歷經7次遷徙後的第7個落腳地「Saliyaliyan」為背景，由部落耆老口述傳說、青年族人參與共創，並與專業編導團隊共同轉化為當代的表演形式。其中鹿群破壞作物，連神鹿都遭狩獵而亡，讓與神鹿一見鍾情並陷入愛河的部落頭目女兒心碎而亡，如同《羅密歐與茱麗葉》的情節，令人動容。
