年度唯一齊聚必勝客、林聰明、金色三麥、好嶼等9大講者！2025飲食創新大論壇售票倒數中

有「飲食界奧斯卡」美譽的權威獎項「食創獎」，由飲食產業專業媒體《食力》與台灣首屈一指的飲食募資平台《拾光》共同主辦。今年的頒獎典禮將於2025年12月11日（四）在三創生活園區12樓的Syntrend Show盛大舉行。典禮結束後緊接登場的是「2025 FIA 飲食創新大論壇」，邀請到必勝客台港越緬董事總經理梁家俊、金色三麥集團總經理葉淑芬，以及林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧等9位飲食界頂尖領袖，共同分享品牌突破策略、台灣市場突圍之道，並深入探討產業如何擺脫限制、化危機為契機，打造下一波成長動能。對飲食產業有興趣的您絕對不能錯過這場難得的交流盛會。團體票優惠現正開放，名額有限，敬請把握！

飲食創新｜洞察市場，打造品牌新價值

「飲食創新」主題將由KANTAR台灣董事總經理王曉娟揭開序幕，從最新市場需求與消費趨勢，解析2026年餐飲業的創新方向。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧則分享她如何以「傳承×創新」帶領百年品牌年輕化，導入管理系統並打造新品牌「聰明鍋」，展現地方文化與品牌再生的實例。

產業創新｜從跨界到跨市場的成長突破

在「產業創新」主題中，奇美食品行銷經理陳欣愉將分享品牌從華人市場走向主流通路的行銷策略，展示數據與內容如何讓台灣味走向世界。

開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰以金融跨界餐飲的視角，討論新商業邏輯如何帶來全新餐飲體驗。

三商家購股份有限公司董事總經理邱光隆解析零售如何進化為數據驅動的服務業，並透露美廉社導入電子價卡與供應鏈整合的轉型策略。

必勝客台港越緬董事總經理梁家俊分享從經典披薩到年輕世代熱議的跨界口味，他將分享必勝客如何用一次次創意話題突破市場飽和，讓市佔率與心佔率同步成長，使品牌重新站上競爭高峰。

永續創新｜以科技、土地與文化打造永續力量

「永續創新」主題由台灣奧特奇股份有限公司業務發展暨行銷經理張鈺雯談未來30年農業面臨的重大變革與新思維。

金色三麥集團總經理葉淑芬則帶來「風土×釀造×科技」的永續模式。從在地農產合作、資源循環再利用到智慧科技，打造飲食永續的新模式。

米其林一星餐廳好嶼HOSU創辦人兼主廚李易晏則以「從產地到餐桌再回到產地」的理念，分享精緻餐飲如何落實友善環境與文化傳承。

三場主題論壇9大講者將帶來最新觀點、最核心的思維轉折與最實務的案例分享，是所有關注飲食產業未來的人都不容錯過的重要場次。

2025 FIA飲食創新大論壇

活動期間：2025年12月11日（四） 13:30-18:00（13:00開始入場）

活動地點：三創生活園區12F Syntrend Show（台北市中正區市民大道三段2號12樓）

售票方案：

報名網址：https://foodchill.tw/project/2025fia-forum

・單人票2000元

・雙人套票3600元（9折優惠，現省400元）

・五人套票8500元（85折優惠，現省1500元）

・季刊套票2944元（92折優惠：2000元單人票＋價值1200元的《食力》季刊1年份4期）

・超值季刊套票3872元（88折優惠：2000元單人票＋價值2400元的「《食力》季刊兩年份8期＋加贈2期」）

・企業團體報名（至少5人以上）另有優惠價格，請聯繫（02）23518831

食力官網會員方案：

可以199學分免費兌換單人票，兌換網址：https://www.foodnext.net/lab/lectures/detail/3739511153

