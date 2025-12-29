年度回顧放榜！【2025韓劇收視榜】TOP 10出爐：《我的完美秘書》暴衝第4、收視冠軍是這部Netflix夯劇

《宇宙Marry me？》、《暴君的廚師》、《我的完美秘書》海報

【文/少女心文室】2025剩沒幾天即將結束了，回顧今年一整年有不少優秀的電視劇誕生，而2025年度韓劇收視榜TOP10也出爐！以下榜單排名為扣除掉周末劇與日日劇榜單排名！趕緊一起來看今年韓國電視台播出韓劇的收視榜單排名吧！包括眾多夯劇《暴君的廚師》、《模範計程車3》、《我的完美秘書》等劇全上榜！

《暴君的廚師》潤娥、李彩玟劇照

2025韓劇收視率TOP 1：tvN《暴君的廚師》17.107%

《暴君的廚師》為Netflix下半年播出夯劇，在此份榜單以17.107%高收視率拿下2025韓劇榜收視冠軍！不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」兩人關於美食還有穿越的劇情受到觀眾喜愛，在韓國電視台與Netflix都取得亮眼的觀看收視成績！韓劇《暴君的廚師》線上看：Netflix獨播！

《暴君的廚師》潤娥、李彩玟海報

2025韓劇收視率TOP 2：SBS《寶物島》15.4%

《寶物島》全劇共16集，最高收視落在第16集15.4%！該劇由朴炯植、許峻豪、洪華妍主演，並由《金錢之花》的編劇李明熙和《軍檢察官多伯曼》的導演陳昌圭合作打造，朴炯植飾演「徐東柱」，大山集團會長秘書室對外合作組長，是一個心思縝密、充滿野心的人。洪華妍飾演女主角「呂誾男」與朴炯植上演不少親密戲情愛鏡頭，共譜錯綜複雜關係羅曼史！許峻豪飾演「廉長善」，曾是國家情報院院長的法學研究生院客座教授，在King Maker背後協調一切的實權人物，眾人將共譜充滿野心與慾望的故事！韓劇《寶物島》線上看：Disney+獨播！

Disney+《寶物島》朴炯植劇照

2025韓劇收視率TOP 3：SBS《模範計程車3》14%

《模範計程車》續作系列《模範計程車3》在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》已在11/21登場，目前播至12集！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！而《模範計程車3》第三季張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，全劇14集將在這週完結大結局！韓劇《模範計程車3》線上看：friDay影音獨播！

《模範計程車3》李帝勳、表藝珍劇照

2025韓劇收視率TOP 4：SBS《我的完美秘書》12%

《我的完美秘書》全劇共12集，最高收視落在第12集12.0%！《我的完美秘書》由李浚赫、韓志旼主演，該劇為大人系羅曼史韓劇，韓志旼將變身女霸總CEO，李浚赫飾演帥氣全能「菁英秘書」共譜「社內羅曼史」！韓志旼飾演「姜智允」飾演一名女霸總，短短五年內就把公司打造成業界第二名，成為最炙手可熱獵人頭公司CEO，但卻有著不為人知傷痛！李浚赫飾演「劉恩浩」為女霸總姜智允袐書，同時也是獨自扶養六歲女兒的單身奶爸，擁有溫暖面貌與結實肌肉，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物！李浚赫展現前所未有深情暖男面貌，溫柔照顧滿是傷痕的韓志旼，心動羅曼史故事讓觀眾淪陷啊！韓劇《我的完美秘書》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！

《我的完美秘書》李浚赫、韓志旼海報

2025韓劇收視率TOP 5：SBS《鬼宮》11%

《鬼宮》全劇共16集，最高收視落在第16集11.0%！該劇由苞娜(金知妍)、陸星材、金智勳主演！該劇劇情設定相當神秘奇幻，《鬼宮》是一檔奇幻愛情古裝羅曼史，由《哲仁王后》導演尹成植執導，聯手編劇尹秀晶合作打造！劇情講述的是拒絕靈媒命運的「巫女」汝利、被「惡神蟒蛇」姜哲附身的尹甲、對王室懷恨在心的「八尺鬼」，各種鬼怪相遇後，身體和靈魂緊緊糾纏在一起的肉身爭奪奇幻愛情故事，劇情相當跳脫框架，有許多奇幻驚悚視覺特效登場！韓劇《鬼宮》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！

《鬼宮》苞娜(金知妍)、陸星材劇照

2025韓劇收視率TOP 6：tvN《颱風商社》10.342%

《颱風商社》全劇共16集，最高收視落在10.342%！《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？韓劇《颱風商社》線上看：Netflix獨播！

《颱風商社》金敏荷、李俊昊劇照

2025韓劇收視率TOP 7：JTBC《協商的技術》10.315%

《協商的技術》全劇共12集，最高收視落在第12集10.315%，李帝勳憑藉《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》等高收視代表作，堪稱「爆款保證」戲劇男神，他所主演的2025最受期待的職場心理戰韓劇《協商的技術》，集結《機智醫生生活》金大明、「國民爸爸」成東鎰等星級卡司，劇情描繪大企業間併購（M&A）戰爭的激烈角逐，更是一場以「人性與心理攻防」為核心的談判大戲！李帝勳在劇中飾演「傳說級談判專家」尹洙諾，不僅擁有精準的數字分析能力，更憑藉冷靜且不容忽視的氣場，在談判桌上掌控一切，白髮的設定，讓他在談判桌上顯得更加穩重，並消除外界對年齡的偏見！韓劇《協商的技術》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！

《協商的技術》李帝勳劇照

2025韓劇收視率TOP 8：tvN《申社長計劃》9.123%

《申社長計劃》全劇共12集，最高收視落在第11集9.123%！該劇是由《災後調查日誌2》的導演申景秀與《Missing：他們存在過》潘奇里編劇聯手打造，韓石圭、裴賢聖和李蕊主演。故事圍繞韓石圭飾演的被稱為「談判之神」的協商專家「申社長」，他放下光環，以「炸雞店老闆」之姿重返社會，在日常的小店中，他運用談判技巧調解各類社區衝突──從租屋糾紛、職場壓迫、家庭爭議到政治輿論，借助記者會、直播、公開對話等形式，讓語言再次成為連結社會的力量，整部劇透過幽默與社會寫實兼具的方式，探討現代社會的溝通困境與如何回歸公共對話的可能性！韓劇《申社長計劃》線上看：friDay影音獨播。

《申社長計劃》韓石圭海報

2025韓劇收視率TOP 9：tvN《夢想成為律師的律師們》9.101%

《夢想成為律師的律師們》全劇共12集，最高收視落在第10集9.101%！該劇由李陣郁、鄭彩娟、李學周、全慧彬主演，同樣講述職人律師們的工作日常故事，該劇是以高階律師事務所為背景的職場成長型法律劇，講述新進律師鄭彩娟在頂尖律師事務所「律林律師事務所」裡，如何透過與嚴苛但實力超群的合夥人律師李陣郁的合作與碰撞，從菜鳥蛻變成真正律師的過程，以及眾多在不同部門的律師們，所展開的職人律師「機智律師生活」日誌！近期也有感情線悄悄萌芽，預計收視會持續爆衝！韓劇《夢想成為律師的律師們》線上看：Netflix獨播！

《夢想成為律師的律師們》鄭彩娟、李陣郁海報

2025韓劇收視率TOP 10：SBS《宇宙Marry me？》9.1%

《宇宙 Marry me？》全劇共12集，最高收視落在大結局9.1%！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！

Disney+《宇宙Marry me？》崔宇植、庭沼珉海報

以上就是今年2025韓劇收視率排行榜，不曉得這些高收視韓劇你都看了嗎？就讓我們期待更多2026精采好劇登場吧！各位劇迷2026年見囉！

