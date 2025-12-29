年度回顧放榜！【2025韓劇收視榜】TOP 10出爐：《我的完美秘書》暴衝第4、收視冠軍是這部Netflix夯劇
【文/少女心文室】2025剩沒幾天即將結束了，回顧今年一整年有不少優秀的電視劇誕生，而2025年度韓劇收視榜TOP10也出爐！以下榜單排名為扣除掉周末劇與日日劇榜單排名！趕緊一起來看今年韓國電視台播出韓劇的收視榜單排名吧！包括眾多夯劇《暴君的廚師》、《模範計程車3》、《我的完美秘書》等劇全上榜！
2025韓劇收視率TOP 1：tvN《暴君的廚師》17.107%
《暴君的廚師》為Netflix下半年播出夯劇，在此份榜單以17.107%高收視率拿下2025韓劇榜收視冠軍！不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」兩人關於美食還有穿越的劇情受到觀眾喜愛，在韓國電視台與Netflix都取得亮眼的觀看收視成績！韓劇《暴君的廚師》線上看：Netflix獨播！
2025韓劇收視率TOP 2：SBS《寶物島》15.4%
《寶物島》全劇共16集，最高收視落在第16集15.4%！該劇由朴炯植、許峻豪、洪華妍主演，並由《金錢之花》的編劇李明熙和《軍檢察官多伯曼》的導演陳昌圭合作打造，朴炯植飾演「徐東柱」，大山集團會長秘書室對外合作組長，是一個心思縝密、充滿野心的人。洪華妍飾演女主角「呂誾男」與朴炯植上演不少親密戲情愛鏡頭，共譜錯綜複雜關係羅曼史！許峻豪飾演「廉長善」，曾是國家情報院院長的法學研究生院客座教授，在King Maker背後協調一切的實權人物，眾人將共譜充滿野心與慾望的故事！韓劇《寶物島》線上看：Disney+獨播！
2025韓劇收視率TOP 3：SBS《模範計程車3》14%
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》已在11/21登場，目前播至12集！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！而《模範計程車3》第三季張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，全劇14集將在這週完結大結局！韓劇《模範計程車3》線上看：friDay影音獨播！
2025韓劇收視率TOP 4：SBS《我的完美秘書》12%
《我的完美秘書》全劇共12集，最高收視落在第12集12.0%！《我的完美秘書》由李浚赫、韓志旼主演，該劇為大人系羅曼史韓劇，韓志旼將變身女霸總CEO，李浚赫飾演帥氣全能「菁英秘書」共譜「社內羅曼史」！韓志旼飾演「姜智允」飾演一名女霸總，短短五年內就把公司打造成業界第二名，成為最炙手可熱獵人頭公司CEO，但卻有著不為人知傷痛！李浚赫飾演「劉恩浩」為女霸總姜智允袐書，同時也是獨自扶養六歲女兒的單身奶爸，擁有溫暖面貌與結實肌肉，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物！李浚赫展現前所未有深情暖男面貌，溫柔照顧滿是傷痕的韓志旼，心動羅曼史故事讓觀眾淪陷啊！韓劇《我的完美秘書》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！
2025韓劇收視率TOP 5：SBS《鬼宮》11%
《鬼宮》全劇共16集，最高收視落在第16集11.0%！該劇由苞娜(金知妍)、陸星材、金智勳主演！該劇劇情設定相當神秘奇幻，《鬼宮》是一檔奇幻愛情古裝羅曼史，由《哲仁王后》導演尹成植執導，聯手編劇尹秀晶合作打造！劇情講述的是拒絕靈媒命運的「巫女」汝利、被「惡神蟒蛇」姜哲附身的尹甲、對王室懷恨在心的「八尺鬼」，各種鬼怪相遇後，身體和靈魂緊緊糾纏在一起的肉身爭奪奇幻愛情故事，劇情相當跳脫框架，有許多奇幻驚悚視覺特效登場！韓劇《鬼宮》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！
2025韓劇收視率TOP 6：tvN《颱風商社》10.342%
《颱風商社》全劇共16集，最高收視落在10.342%！《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？韓劇《颱風商社》線上看：Netflix獨播！
2025韓劇收視率TOP 7：JTBC《協商的技術》10.315%
《協商的技術》全劇共12集，最高收視落在第12集10.315%，李帝勳憑藉《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》等高收視代表作，堪稱「爆款保證」戲劇男神，他所主演的2025最受期待的職場心理戰韓劇《協商的技術》，集結《機智醫生生活》金大明、「國民爸爸」成東鎰等星級卡司，劇情描繪大企業間併購（M&A）戰爭的激烈角逐，更是一場以「人性與心理攻防」為核心的談判大戲！李帝勳在劇中飾演「傳說級談判專家」尹洙諾，不僅擁有精準的數字分析能力，更憑藉冷靜且不容忽視的氣場，在談判桌上掌控一切，白髮的設定，讓他在談判桌上顯得更加穩重，並消除外界對年齡的偏見！韓劇《協商的技術》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！
2025韓劇收視率TOP 8：tvN《申社長計劃》9.123%
《申社長計劃》全劇共12集，最高收視落在第11集9.123%！該劇是由《災後調查日誌2》的導演申景秀與《Missing：他們存在過》潘奇里編劇聯手打造，韓石圭、裴賢聖和李蕊主演。故事圍繞韓石圭飾演的被稱為「談判之神」的協商專家「申社長」，他放下光環，以「炸雞店老闆」之姿重返社會，在日常的小店中，他運用談判技巧調解各類社區衝突──從租屋糾紛、職場壓迫、家庭爭議到政治輿論，借助記者會、直播、公開對話等形式，讓語言再次成為連結社會的力量，整部劇透過幽默與社會寫實兼具的方式，探討現代社會的溝通困境與如何回歸公共對話的可能性！韓劇《申社長計劃》線上看：friDay影音獨播。
2025韓劇收視率TOP 9：tvN《夢想成為律師的律師們》9.101%
《夢想成為律師的律師們》全劇共12集，最高收視落在第10集9.101%！該劇由李陣郁、鄭彩娟、李學周、全慧彬主演，同樣講述職人律師們的工作日常故事，該劇是以高階律師事務所為背景的職場成長型法律劇，講述新進律師鄭彩娟在頂尖律師事務所「律林律師事務所」裡，如何透過與嚴苛但實力超群的合夥人律師李陣郁的合作與碰撞，從菜鳥蛻變成真正律師的過程，以及眾多在不同部門的律師們，所展開的職人律師「機智律師生活」日誌！近期也有感情線悄悄萌芽，預計收視會持續爆衝！韓劇《夢想成為律師的律師們》線上看：Netflix獨播！
2025韓劇收視率TOP 10：SBS《宇宙Marry me？》9.1%
《宇宙 Marry me？》全劇共12集，最高收視落在大結局9.1%！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！
以上就是今年2025韓劇收視率排行榜，不曉得這些高收視韓劇你都看了嗎？就讓我們期待更多2026精采好劇登場吧！各位劇迷2026年見囉！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 36
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 17
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 254
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅
陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅造咖 ・ 20 小時前 ・ 3
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 139
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 1
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 13
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
【2026年1月韓劇推薦】金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯》、金惠奫&朴所羅門《雖然從今天開始是人類》吸睛CP組合登場！海量韓國新劇開播！
2025進入最終倒數，即將迎接全新的2026年，在新年第一個月就即將迎來海量韓國新劇開播！目前許多2025韓劇也進入收尾階段，包括《等待京道》、《公益律師》、《Villains》、《Love Me》、《偶像瘋子》等劇正在熱播中，《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神新劇首播，《現金英雄》也即將在週五上線公開！緊接著將迎接2026海量新劇！2026年1月將有許多新穎cp組合回歸，包括金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯》、金惠奫&朴所羅門《雖然從今天開始是人類》等作品，趕緊一起來看2026年1月韓劇清單吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
許志豪「婚禮現場」美照曝光！甜牽新娘深情對唱
于美人、許志豪、蔡昌憲主持的三立台灣台《超級紅人榜》本周日（28日）迎來第700集里程碑，特別推出「700集回娘家」特輯，邀請不同時期的選手重返舞台，場面溫馨感人。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪
歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌 王Aden現在也環境已經不如已往！怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9