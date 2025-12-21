《年度回顧與展望系列社論之五》台灣邁入超高齡社會之後的挑戰

台灣邁入超高齡社會，解決財源與照顧模式兩個雙軌制怪現象，畢其功於一役的方法就是施行長照保險，並將外籍看護納入長照體系。（本報資料照）

台灣邁入超高齡社會以後，老年人口達百分之二十，等於每五人就有一位老人家，幾乎家家戶戶都必須面對老年照顧的問題。老年照顧可分為生活照顧、疾病照顧與長期照顧，前兩者台灣社會已有國民年金、健保等制度來因應，現在最棘手的是民進黨政府以為，光靠「長照二‧０」或「長照三‧０」就能應付超高齡社會的老年照顧需求，事實上台灣中重度失智失能老人家根本不靠政府照顧，而是二十多萬宛如「外國孫女」的外籍看護扛起了台灣長照的重擔，沒日沒夜陪伴阿公阿嬤走完人生最後一段旅程。

日本在西元二０００年邁入高齡社會，也就是老年人口達百分之十四時，施行長照保險籌措足夠財源，並有效分配照顧資源，以照顧廣大失智失能長者。南韓也在西元二００八年跟進，他們的口號是「發揚儒家精神，啟動國民集體大孝」。日本施行長照保險之前，花了一段時間建置長照軟硬體，類似台灣的「長照一‧０」與「長照二‧０」，如今台灣已邁入超高齡社會，卻仍固守稅收制長照財源，造成「健保有保險、長照靠稅收」的雙軌制度。

長照服務模式可分居家服務、日間照顧與全日機構照顧，分屬失智失能輕、中、重度所需照顧服務量能，「長照三‧０」稱一年預算上千億，但給付重點侷限於前兩者，對中重度需要夜間與假日照顧的老人家幫助有限。當照顧資源不夠充分，應優先照顧中重度需求者，「長照三‧０」卻讓居服員到輕中症家庭做家事，找幾乎健康的老人家來日照據點吃便當，根本「避重就輕」。

原本聘雇外籍看護家庭不能使用「長照二‧０」的荒唐規定已在「長照三‧０」放寬，但對「長照三‧０」與外籍看護照顧如何整合仍未觸及，形同另一個雙軌制。外籍看護制度存在台灣二十多年，政府始終不敢正面處理他們的勞動條件問題，只由勞動部引進，然後丟給家屬管理，完全不理會照顧品質與勞動狀況。外籍看護越來越多，透露一殘酷的事實：台灣人已經不願意照顧中重度障礙老人家，就好像勞動密集工作普遍找不到人一樣，必須倚賴照顧成本較低的外籍看護。

要解決財源與照顧模式兩個雙軌制怪現象，畢其功於一役的方法就是施行長照保險，並將外籍看護納入長照體系。長照保險可架構於健保之下，共用一套行政軟硬體，節省管理成本；給付方式跟健保類似，老人家有需求才刷卡，而非事先編預算，事後沒花完還會被檢討；長照的發動應該始於醫療，病治不好才需要照顧，健保處理後轉給長保，不像「長照三‧０」跟醫療院所未能整合。

施行長照保險後，初期仍由家屬自行聘雇外籍看護，但居服員可到府協助白天照顧，讓外籍看護休息，並教導照顧技巧與監督照顧品質，一段時間以後再將外籍看護納入長照人力，給予給付。有了長照保險，財源更充裕，全日機構照顧也能給付，以提升安養院、護理之家的照顧品質。

台灣近年發生多起照顧殺人事件，扛不住照顧重擔的子女或配偶，在漫漫長夜跪地痛哭以後，殺死心愛的被照顧家人後試圖自殺，到了法院又被判以重刑，這是國家社會把長照責任推給家屬的表徵。台灣目前的雙軌制長照絕對無法因應超高齡社會的照顧需求，必須建構以本國照服員與外籍看護為人力來源，並以保險制為財源的長照制度，完整涵蓋輕、中、重度照顧需求的老人家，才是老年照顧的康莊大道。