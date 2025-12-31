【年度回顧】關鍵的時刻 我們都在！2025年查核全紀錄
文／查核中心總編輯陳偉婷
走過2025年，查核中心編務團隊總共產出540篇以上的查核報吿，另有85篇的解釋性報導及每週謠言觀測，搭配超過200則的IG圖卡，經營不同平台的溝通模式。今年也首度嘗試製作長、短影音，讓大家滑手機看影片也能接觸事實查核，在46則影音中，「7月5日日本大地震預言」有超過百萬觀看，「外國影片亂配中文字幕」和「顯微鏡下的草莓」也表現不俗。
回望過去一年的關鍵時刻，每一個熱傳的訊息、每一則爭議的政策討論，都承載了民眾對資訊的需求與焦慮；也讓查核團隊看到持續努力的方向一在未來一年裡，持續守望資訊安全、陪伴讀者在茫茫的網路海中找到可信的資訊。
2025台灣關鍵議題查核紀錄
總預算案攻防戰
「114年度中央政府總預算案」刪減金額創下歷史新高。影響範圍廣，涉及各部會各項業務運作，關乎民眾權益的發票獎金、疾管署出國調查旅費、民眾護照申辦、農民的老農津貼受影響等議題，引發立委及政院隔空交鋒，各方都取對自己有利之處、放大宣傳，對民眾理解事實造成干擾。
大S病逝日本 流感傳言紛飛
藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，社群大量流傳與流感病毒、流感疫苗以及防疫預算有關的傳言，也引發流感疫苗搶打潮，疾管署還特別加購疫苗因應需求，此議題也登上今年10大疫苗新聞之首。
推薦閱讀：無科學證據支持泡溫泉會加速流感病毒感染
總統宣布恢復軍審掀波瀾
總統賴清德2025年3月宣布將恢復軍事審判制度，引發社會廣泛討論。各社群網路隨即出現各種錯誤訊息，包括將軍審制度與戒嚴時期混為一談，或錯誤傳播「全民服役」等內容。
謠言錯誤影射 台灣器捐制度遭誤解
今年四月社群大量出現中國移植嬰兒腎、中國研發腦幹撞擊機等傳言，羅東博愛醫院因與薄熙來之子薄瓜瓜有姻親關係，有大量傳言開始攻擊博愛醫院，認為其於中國器捐業務有關，不僅傷害台灣醫療形象，也對大愛捐贈造成衝擊和污名。
推薦閱讀：謠言誤導羅東博愛醫院器捐業務與中國有關
美國對等關稅措施衝擊全球 台社群熱議
美國總統川普4月宣布展開對等關稅措施，衝擊全球市場與經濟，台灣社群也有諸多討論與揣測，還有圖卡假冒賴清德宣布台美關稅談判結果。
推薦閱讀：川普沒有說過台幣兌美元匯率13.3比1
以色列伊朗軍事衝突
6月13日以色列空襲伊朗德黑蘭省，隨後兩國交戰。台灣社群也出現大量軍事衝突影像，但假訊息也趁亂摻雜其中，有的影像以AI生成，有的挪用遊戲畫面誤導視聽。
推薦閱讀：網傳「以色列首都陷入火海」為AI生成圖片
日本漫畫家大地震預言 捲動社群焦慮
日本作家龍樹諒在漫畫《我所看見的未來》預言今年7月5日會發生大災難，今年3月開始，社群平台Threads、TikTok即明顯瀰漫世界末日氛圍，甚至直接帶動旅日遊客減少。地震末日預言反映人們對不確定性的焦慮，更反映科學知識傳播的困難。防災意識不能靠預言帶動，在地震之島台灣，主動學習防災科學知識才能與地震共存、不驚慌。
台灣首度大罷免 選務謠言頻傳
今年有26位立委、新竹市長高虹安罷免案成案，於7月26日及8月23日舉行投票。自6月開始，台灣網路社群即出現與罷免投票有關的選務傳言，「票箱不透明」、「魔術印泥」、「選票預蓋章」等經典謠言都現蹤。
推薦閱讀：2025大罷免謠言專區
核三重啟公投
重啟核三廠公投於8月23日投票。查核中心蒐集網友提問，包括公投結果有無效力、核三廠延役是否有安全評估、核三廠曾發生的「3A事件」始末、核廢料要放哪，以及對於恆春斷層、戰時用電及福島核災後健康風險等疑慮，整理最常見的8大問題，在公投前幫助讀者掌握重點。
馬太鞍堰塞湖潰壩成災 全台救災超人出動
超級強颱樺加沙9月下旬重創台灣東部，位於台灣花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，導致下游的光復鄉遭泥水淹沒。這場令人震撼且心碎的災難事件在台灣引發大量討論與資訊流傳。在台灣高度對立的政治氛圍下，由於台灣中央政府與花蓮縣政府分屬於不同政黨，許多關於災情的討論與檢視快速演變成政治角力與攻防，一些錯誤資訊也趁虛而入，並透過各方陣營支持者擴大傳播。不只模糊了事件焦點，也撕裂台灣社會的信任關係。
光電板有毒？烏山頭水面型光電爭議
自今年７月丹娜絲颱風吹翻許多水面型光電板後，光電板的污染問題再度成為社會爭議。陸續有謠言宣稱光電板有毒、光電板堆放滲出有毒液體等；今年10月，烏山頭水庫置放水面型光電板，也引發是否有用水安全等疑慮。
台灣首例非洲豬瘟現蹤
台中一養豬場今年10月發生非洲豬瘟案例，該案場全面撲殺、市場暫停宰豬多日，對產業影響甚鉅。查核團隊第一時間發佈「豬肉安全」QA解析，釐清民眾食安疑慮。後續各界猜測豬瘟病毒來源並禁止廚餘養豬，我們也發佈廚餘去化危機的解釋性報導。
推薦閱讀：非洲豬瘟疑現蹤台灣 豬肉食安的7大提問
日本首相「台灣有事」言論掀波
日本首相高市早苗上任後話題不斷，尤其她在國會接受質詢時觸及「台灣有事」論，更挑動中國敏感神經，中日關係陷入緊張，也帶動台灣社群討論。
台北隨機傷人案 第一時間陰謀論流行
台北12月19日晚間發生隨機襲擊事件，最終造成凶嫌本人在內等4人死亡與多人受傷，震驚台灣社會。隨著嫌犯作案的影像、細節在網路快速流傳，許多陰謀論也相應而生，宣稱嫌犯是第五縱隊或中國人之子、中國媒體提前預知襲擊事件等錯誤資訊。
