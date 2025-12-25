年度壓軸話題單品全公開！12月新品盤點：The North Face x SKIMS聯名、Studio Doe必搶

【文／Beauty美人圈．LISA】

如果你以為到了 12 月就能成功守住荷包，那可真是大錯特錯！每年到了年底，各大品牌彷彿約好般—搶著推出一波又一波的吸睛聯名、節慶限定和心動新品，根本就是逼人掏錢的「年度最危險時刻」。準備好迎接年底最強購物誘惑了嗎？這篇就帶你一次掌握近期必看新品！

12月新品推薦：Studio Doe

年末節慶將近，城市開始悄悄染上紅色。Studio Doe 也推出一系列紅色單品，以剛好提亮氣色的紅、清晰卻不突兀的亮度，呈現一種能自在融入衣櫥的「生活紅」。從直角肩開襟針織衫、Premium 天絲寬領針織衫、經典落肩輕挺襯衫、海島棉鬆軟針織連帽圍巾等，每一款紅色系單品的調色都亮度剛好、氣色剛好，重點是也不刺眼，搭配中性色調時，能自然地成為造型裡最剛好的亮點，讓你再也無畏懼上身紅色！

直角肩開襟針織衫建議售價 $2,280 紅.黑 S.M 經典落肩輕挺襯衫 建議售價 $2,180 紅 F 圖片來源：Studio Doe

12月新品推薦：The North Face x SKIMS

冬季必備羽絨外套自然不能走尋常路線！The North Face 再次攜手 SKIMS 推出限量冬季聯名系列。此次新增更多款式選擇、實用配件，更首次引入童裝系列。服裝設計上巧妙融合了 The North Face 在滑雪服飾領域的技術創新與專業積累，以及 SKIMS 標誌性的貼身剪裁與設計美學，以大膽鮮明的應季色彩，呈現冬季衣櫥的煥新之作。

The North Face x SKIMS 冬季聯名系列將於台灣限量推出四款配色：「Bone 珠玉白」、「Gunmetal 雲母灰」、「Phoenix 赭羅紫」與「Onyx 瑪瑙黑」。這些低飽和度、精緻且富層次的色彩，展現品牌在嚴峻氣候中兼具創新機能與現代美學的設計語彙。本系列將於 2025 年 12 月 10 日於 The North Face 台北101旗艦店、台中新光三越中港店 5F UE 門市，以及 The North Face 台灣官方網站同步販售。

The North Face 再次攜手 SKIMS 推出限量冬季聯名系列 圖片來源：The North Face

12月新品推薦：adidas Originals x CLOT x BAPE

adidas Originals 宣布攜手 BAPE® 與陳冠希主理的 CLOT 推出三方聯名系列 Superstar 運動鞋！這雙三方聯名 Superstar 採用米白色高品質皮革鞋面打造，輔以立體壓紋細節，橄欖色工裝風格的點綴更增添實用主義氣質。 BAPE® 的 1ST CAMO 迷彩與 CLOT 的絲綢紋理相融合，覆蓋於 adidas 三條紋、BAPE® STA 標誌與後跟之上，形成極具辨識度的視覺焦點。同時，沙色波紋外底配合鋸齒狀結構，讓球鞋輪廓煥然一新，突破傳統印象。

為慶祝本次聯名發佈，CLOT 與 BAPE® 共同重新演繹經典中式唐裝外套，將傳統絲綢質感融入當代街頭視覺。該聯名外套再次融合 CLOT Silk Royale 絲綢圖案與 BAPE® 標誌性 1ST CAMO 迷彩印花，兩大經典元素形成鮮明對比。CLOT x BAPE® 聯名外套選用真絲提花布料織造，呈現細膩光澤並暗藏 Silk Royale 絲綢圖案，同時以疊印工藝融入 1ST CAMO 與漸變絲綢圖案，與聯名主題深度呼應。

CLOT x BAPE® Superstar by Edison Chen 鞋款以及 CLOT x BAPE® 中式唐裝外套已於 2025 年 12 月 5 日登陸指定 JUICE 渠道發售及 JUICESTORE.COM 正式發售，喜歡的朋友一定要把握機會入手！

adidas Originals 宣布攜手 BAPE® 與陳冠希主理的 CLOT 推出三方聯名系列 Superstar 運動鞋 圖片來源：CLOT

12月新品推薦：CONVERSE x Madhappy

今年冬季，CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhappy，將來自加州的陽光樂觀主義注入經典設計，重磅推出三款限定配色的 Chuck 70 聯名鞋款。本次聯名貫徹簡約精緻的設計美學，推出黑色、白色、藍灰色三款中性百搭配色，能輕鬆駕馭各種日常穿搭風格。

在設計工藝上，鞋面特別選用18盎司重磅水洗帆布，邊緣處理呈現出獨特的做舊質感；再搭配上翻毛皮拼接的後跟、採用染色做舊工藝的鞋頭與包邊，生動還原出自然穿著的復古質感；此外，鞋身外側綴有翻毛的Madhappy星狀標識，鞋舌處以Madhappy編織標識進行裝飾；鞋款內側則飾有毛氈Chuck經典圓標，處處細節皆彰顯出此次聯名不凡的身份與價值。

CONVERSE x Madhappy聯名款Chuck 70已於12月6日起Converse 南港 LaLaport 店 3F、Converse 新光三越 台北信義A11 2F、Converse 新光三越 南西三館 5F、Converse 桃園 統領百貨店 1F、UNDEFEATED 台北旗艦店發售，建議售價為新台幣NT$3,980元。

今年冬季，CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhappy，將來自加州的陽光樂觀主義注入經典設計 圖片來源：CONVERSE

12月新品推薦：LeSportsac x PEANUTS™

全球知名時尚生活品牌 LeSportsac 再度攜手深受世代喜愛的 PEANUTS™（花生漫畫） 推出 2025 冬季聯名系列。本次系列以 Charles Schulz 筆下永恆的人氣角色為靈感，將 Snoopy、Woodstock 與 Charlie Brown 的幽默魅力，融入 LeSportsac 輕便實用的包款設計之中，以充滿童趣與懷舊感的風格，暖心陪伴日常造型。

全系列以繽紛印花與多變剪影呈現花生漫畫角色經典形象，結合 LeSportsac 輕盈材質與多口袋機能，上班、旅行或日常揹都能展現俏皮冬季風格。本次推出兩款全印花：Peanuts Happy Pals 以丹寧質感描繪花生幫的活潑互動；Peanuts Playtime 則以鮮明色調呈現 Snoopy 經典動作。系列涵蓋斜背包、中型旅行袋與化妝包等多款人氣包型，滿足各種生活場合。

聯名系列亦推出角色印花與期間限定款式，如中型半圓化妝包、手提袋組合等小型包款，並加入冬季暖感材質打造大型雙面托特包與橫式手機斜背包。部分包款採用蓬鬆柔軟 sherpa 羊羔絨元素，讓溫暖氛圍升級，打造最療癒冬日造型。

全球知名時尚生活品牌 LeSportsac 再度攜手深受世代喜愛的 PEANUTS™（花生漫畫） 推出 2025 冬季聯名系列 圖片來源：LeSportsac





【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

