年度必看動畫再+1 《世外》淚崩席捲「動畫界奧斯卡」安錫國際影展

【緯來新聞網】繼《喵的奇幻漂流》、《再見機器人》後又一現象級動畫誕生，口碑爆棚、話題持續延燒的動畫電影《世外》宣布將於 3 月 13 日在台上映。這部歷時 7 年打造的奇幻催淚動畫，榮登「香港影史動畫票房NO.1」與「2025年香港電影票房NO.1」雙冠王，更勇奪本屆金馬獎「最佳動畫片」大獎，在市場與口碑雙雙締造亮眼成績，同時入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，國際好評持續發酵，被觀眾淚推是「年度必看催淚神作」。

《世外》在香港上映後迅速引爆口碑。（圖／甲上娛樂提供）

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，故事設定人死之後、輪迴之前，亡魂會來到名為「世外」的異界，陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心艱難的選擇。

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》。（圖／甲上娛樂提供）

該片由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成，在香港上映後迅速引爆口碑，上映一個多月即奪下「香港影史動畫票房NO.1」與「 2025 年香港電影票房NO.1」雙冠王，截至目前累積票房已達6500萬台幣，並於香港亞洲電影節榮登「觀眾票選最佳電影」，掀起影迷「N刷」熱潮，展現極高回頭率與觀眾共鳴。除榮獲金馬獎「最佳動畫片」大獎外，亦同步入圍「最佳原創電影音樂」、「最佳改編劇本」，被視為華語動畫在工業技術與敘事成熟度上的重要里程碑。

