年度必看動畫再+1！金獎動畫片《世外》締造「N刷」現象級熱潮

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》。（圖／甲上娛樂提供）





繼《喵的奇幻漂流》、《再見機器人》後又一現象級動畫誕生！口碑爆棚、話題持續延燒的年度必看動畫電影《世外》，正式宣布將於3月13日在台感動上映。

《世外》被觀眾淚推是「年度必看催淚神作」。（圖／甲上娛樂提供）

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，故事設定人死之後、輪迴之前，亡魂會來到名為「世外」的異界，陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心艱難的選擇。

年度必看動畫電影《世外》將於 3 月 13 日在台感動上映。（圖／甲上娛樂提供）

這部歷時7年打造的奇幻催淚動畫，由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成，以橫跨千年的輪迴與誓死守護的友情約定為主軸，不僅榮登「香港影史動畫票房NO.1」與「2025年香港電影票房NO.1」雙冠王，更勇奪本屆金馬獎「最佳動畫片」大獎，在市場與口碑雙雙締造亮眼成績，同時入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，國際好評持續發酵，被觀眾淚推是「年度必看催淚神作」。

《世外》陰間使者「小鬼」遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。（圖／甲上娛樂提供）

結合東方美學、輪迴哲思與當代情緒議題，《世外》不僅是一場視覺與想像力兼具的奇幻冒險，更是一趟關於放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。這部橫跨千年的動畫鉅作，將於3月13日全台感動獻映，邀請觀眾一同走進「世外」，尋找屬於自己的答案。更多電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。



