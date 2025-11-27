年度必看！2025臺灣花卉推介會開展 直擊「花之未來」1,500餘種！

2025 臺灣花卉推介會開幕儀式。（圖：農糧署提供）

國內花卉界年度盛事—「2025臺灣花卉推介會」於11月27日至30日在臺北花博公園爭艷館盛大登場！今年以「花之未來—從育種到生活的無限可能」為主題，農糧署攜手產、官、學、研各界，展出超過1,500餘種花卉品種，包括各式切花、盆花、蘭花等年度新品。現場規劃六大主題區，全面「開箱」國產花卉的最新育種亮點與生活美學應用，並提供五感互動體驗，全方位展現強大的臺灣花卉創新能量，同時為育種者、種苗商及貿易商打造專業交流平臺。

農糧署表示，「臺灣花卉推介會」自2021年開辦以來，已成為國內最具指標性的國產花卉專業展。為提升國產花卉新品種的能見度、促進產業鏈交流，活動結合產、官、學、研力量，展覽規模逐步擴大。近年來，推介會已從最初的品種展示，擴展至以「生活×育種×應用」為核心的全方位展覽，成功協助新品種上市、帶動產業商機。參觀人次自2021年的5,600人次，躍升至2024年18,850人次；展出品種也屢創新高，向國人展示國產育種成果與在地花卉文化。

農糧署說明，此次活動緊扣「花之未來」主題，打造「未來花想曲」、「花的誕生」、「花生活提案所」、「花聚產業館」、「花開講堂」與「動手花樂園」等六大展區，以沉浸式體驗花卉的誕生、美輪美奐、走進您的生活。該署指出，最受矚目的「花的誕生」展區為引領花卉時尚流行的重要展區，其中「年度新品種區」，集結最具潛力之育成品種，共計展示9大花種、13個新品種包括火鶴花、石竹、水晶花、彩葉芋、聖誕紅、蝴蝶蘭、彩葉草、觀音蓮、矮牽牛等，展出單位橫跨農業部場試所、學研機構及民間育種家；透過實體展示、影像與故事展示，一窺新品種從雜交、篩選、穩定化到量產的育種歷程，看見臺灣花卉強大的研發能量。農糧署強調，此區更是介接育種與產業需求的最佳平臺，如高雄區農業改良場於2022年展出高雄4號-紅星、2024年展出高雄5號-維納斯，其所研發紅色系火鶴花品種於國內市場有三成市占率，即是最佳實證。

自11月28日至30日免費開放！邀請全民入場共享花卉盛事。不論是愛花、懂花、尋找花卉新品種合作機會的產業伯樂，想為生活增添花意的市民，或是期待親手玩花、放鬆療癒的民眾，都能在「花聚產業館」、「花生活提案所」、「花開講堂」、「動手花樂園」等展區找到屬於自己的花卉角落。該署誠摯邀請大家一起走進花的未來，全面「開箱」國產花卉最新研發亮點、最潮生活應用，以及最迷人的花卉五感互動體驗，一同感受臺灣花卉的創新實力與迷人魅力。