年度文化盛典！ 「2025 神岡文化季」圓滿落幕

2025神岡文化季於本月15日在無極天元宮旁休耕田地完美落幕，吸引超過3千名市民與信眾到場參與。活動以媽祖信仰、人文底蘊與全民國防教育為核心，希望以信仰為舵、文化為帆、人民為力量，共同凝聚城市向心力。立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔及多位市府代表及議員皆到場致意，展現對地方文化與在地信仰的重視。

神岡區公所主辦的「2025神岡文化季」，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔及多位市府代表及議員皆到場共襄盛舉。(圖/台中市政府)

活動從早晨遶境祈福開始，由無極天元宮領頭，萬興宮、瞻雲宮、神岡新和宮、穎德宮、順濟宮與各香陣組成隊伍，以步行與車遊方式迺庄。沿途家戶焚香設案，傳統虔敬與社區情感交織，六宮廟媽祖並駕同行的景象更象徵合境平安，是神岡最具代表性的庶民文化畫面。

晚會以「女神戰艦・海陸護佑」儀式揭幕，舞台流沙光影與民眾手中的星光棒交織成光海，象徵媽祖庇佑庄里、守護疆土的信念啟航。儀式從靜到動的轉換，讓信仰不再只停留於祭儀形式，而是成為市民共享的心靈力量。千人遶境啟動起馬炮時，全場一同為神岡祈福，展現地方團結與情感連結。

神岡的人文底蘊源於客籍拓墾與福佬族群融合所形成的「客底文化」。今年文化季特別將這段脈絡融入節慶設計，讓地方的族群記憶透過節慶被重新喚起。神岡區長梁益明表示，信仰帶來凝聚、文化帶來理解，而全民國防讓「守護家園」成為共同語言。

活動現場安排了歡樂的七彩泡泡秀，大小朋友一起玩得不亦樂乎。(圖/台中市政府)

為推廣全民國防教育，下午場規劃「全民小神兵特訓營」、「無人機飛行對戰」、「彩彈障礙體驗」等單元，吸引許多親子一起體驗，從科技視角理解現代國防，也在互動中強化防衛知識。

神岡區公所表示，今年活動特別規劃了「女神糧倉」及「Hakka 藍・Hakka 木・Hakka 米」等手感體驗，包括風鼓機操作、藍染、木作、吹海螺等內容，讓民眾從實作重新認識土地智慧。許多家長表示，孩子透過親手參與，更能理解神岡文化的多樣性與在地價值。

活動當天邀請到金曲歌王許富凱帶來經典歌曲，與民眾共度音樂繚繞的夜晚。(圖/台中市政府)

今年晚會延續「文化聚力」主軸，在稻作休耕農田展開，以「神兵享客味 伙房補戰力」將客家米食、護農意象與全民國防結合，讓民眾以味覺感受文化底蘊。演出陣容包括金曲歌王許富凱、魏嘉瑩、南方二重唱、粹垢TRAEGO、松宥大樂團及瓊瑢舞蹈團，以多元曲風串連跨族群、跨世代的情感記憶，形成最具文化厚度的一夜。當音符於農田上空飄揚，神岡人的故事也在光影裡再度被看見。神岡文化季活動由信仰、人文到國防的連結，在眾人見證下圓滿落幕，展現了地方團結與文化傳承的力量。

