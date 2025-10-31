年度星光盛典《冰上迪士尼》明年春節台北小巨蛋登場

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將於明年春節2026年2月12日至2026年2月14日閃耀登上台北小巨蛋。（寬宏藝術提供）

米奇、米妮與眾多迪士尼好朋友《尋龍使者：拉雅》、《公主與青蛙》、《阿拉丁》、《星願》、《冰雪奇緣２》、《玩具總動員》、《汽車總動員》、《魔法滿屋》、《海洋奇緣》，將帶領觀眾踏上一場全新冒險，穿梭於迪士尼經典與新世代的故事，展開一段充滿魔法、夢想與願望的奇幻旅程。《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將於明年春節2026年2月12日至2026年2月14日閃耀登上台北小巨蛋，邀您一同加入這場華麗的冰上盛會。

在這次的冰上盛典中，由華特迪士尼動畫工作室的音樂冒險鉅作《星願》主角──艾霞，將首次加入冰上亮相！與她的夥伴星星攜手共舞，隨著由茱莉亞・麥可斯與班・萊斯創作、奧斯卡獎得主亞莉安娜・黛博塞演唱的歌曲〈This Wish〉優雅滑行，帶來令人為之驚艷的表演。也將迎來《尋龍使者：拉雅》的英姿首次在冰上登場，我們將看到一位勇士帶領全場氣氛攀上全新高峰！

全新製作《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將以創新花式滑冰技術和特技、新穎的燈光設計、繽紛奪目的服裝，以及壯麗的舞台場景，世界頂尖滑冰表演者們優遊在冰上，為深受喜愛的角色注入生命。2026年春節前夕，絕對不要錯過親身感受星光綻放的魔法瞬間，帶著全家人一起珍藏這美好回憶。

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將於明年春節登上小巨蛋。（寬宏藝術提供）

我們永遠的好朋友米奇、米妮、高飛、唐老鴨與黛西，邀您一同踏上迪士尼經典與新世代故事的冰上夢幻盛典！冒險從北極星閃耀的那一刻展開，星光灑落在吉明尼小蟋蟀身上，最奇幻的魔法時刻，往往都始於一個願望。

旅程隨著故事踏入羅莎市願望王國，與樂觀聰慧的艾霞相遇，她誠心向星空許下偉大無私的願望，感動了宇宙的力量，一顆名為「星星」的能量之光因此誕生。他們攜手對抗敵人，並證明當勇敢之心與星辰的魔法交織，奇蹟就會發生！接著與《公主與青蛙》的蒂安娜一起追尋夢想，在愛和友誼的陪伴下，一步一腳印實踐開餐廳的願望。跟著阿拉丁意外在奇蹟之穴發現神燈，體驗三個願望的魔力，展開歡樂又刺激的歷險之旅！相遇仙度瑞拉、白雪公主、貝兒以及樂佩公主們，將讓我們明白永遠別停止祈願與追夢。

這也將是我們首次跟著《冰雪奇緣2》，與艾莎和安娜勇敢踏出舒適圈，唱出經典的〈Into the Unknown〉；跟上迪士尼與皮克斯的《汽車總動員》閃電麥坤與拖線，在〈Life Is A Highway〉的節奏中飛馳冰上、衝破人生挑戰；重逢《玩具總動員》的巴斯光年、胡迪、翠絲、抱抱龍與火腿。走進《魔法滿屋》的哥倫比亞群山，一探馬瑞格家族的魔法神力，解開那首經典歌曲〈We Don’t Talk About Bruno〉的謎團。最後與《海洋奇緣》的莫娜一同揚帆啟程，在〈Know Who You Are〉的旋律中，見證她鼓舞熔岩怪帖卡回歸真我、化身為女神塔菲緹的動人時刻。

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》全新篇章喚醒每個人心中的迪士尼夢，一次重溫無數感動瞬間！這趟身歷其境的奇幻旅程也將讓觀眾發現，每個人心中都藏有夢想，而最耀眼的光芒就來自你的內心，當星光落在冰面上，所有夢想都將勇敢綻放，照亮夜空！2026農曆春節最適合全家人參與的年度盛會——《冰上迪士尼：Magic in the Stars》2／12(四)至2／14(六)台北小巨蛋，邀請大小朋友們跟著米奇米妮追隨星光，一起踏上最華麗的冰上冒險！購票請洽寬宏售票 (kham.com.tw) 與全台萊爾富、OK便利超商。中國信託卡友還能獨享部分票區95折的購票優惠！門票將於11／3(一)早上11：00全面開賣，購票請洽寬宏售票 (kham.com.tw) 與全台萊爾富、OK便利超商。

